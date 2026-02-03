एपस्टीन दस्तावेजों में बिल क्लिंटन के नाम पर चौंकाने वाला मैसेज - 'I Have A Crush On You'

Jeffrey Epstein: जेफ्री एपस्टीन और उसकी करीबी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल से जुड़े नए दस्तावेज सामने आए हैं. इन कागजात में बिल क्लिंटन के स्टाफ के साथ उनकी बातचीत के बारे में नए खुलासे हुए हैं.

ये खुलासे ऐसे समय पर आए हैं, जब अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस में क्लिंटन दंपती के खिलाफ अवमानना प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है. यह वोट इसलिए होने वाला है क्योंकि दोनों ने एपस्टीन मामले की जांच कर रहे पैनल के सामने गवाही देने के लिए भेजे गए समन को नहीं माना था.

क्लिंटन स्टाफ और एपस्टीन-मैक्सवेल के बीच ईमेल

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, क्लिंटन के स्टाफ और एपस्टीन व मैक्सवेल के बीच हुए ईमेल में कुछ संदेश आपत्तिजनक और अश्लील भाषा वाले भी हैं. शुक्रवार को जारी हुए 30 लाख से ज्यादा दस्तावेजों में 2001 से 2004 के बीच मैक्सवेल और क्लिंटन के स्टाफ से जुड़े लोगों के बीच लगातार संपर्क के सबूत मिले हैं. इस समय घिसलेन मैक्सवेल सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में जेल में बंद है.

एपस्टीन के निजी विमान में 16 बार सफर

CNN के अनुसार, उसी समय में बिल क्लिंटन अपने स्टाफ के साथ कम से कम 16 बार एपस्टीन के निजी विमान से यात्रा कर चुके थे. मैक्सवेल के 2021 के सेक्स-ट्रैफिकिंग केस के दौरान पेश किए गए फ्लाइट रिकॉर्ड बताते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश के अंदर और बाहर दोनों तरह की यात्राएं एपस्टीन के निजी जेट से की थीं. कई बार इन यात्राओं में एपस्टीन और मैक्सवेल भी साथ होते थे. इनमें से कुछ यात्राएं लंबी थीं और कई देशों में रुककर की गई थीं.

पहले भी सामने आ चुकी हैं दोनों की तस्वीरें

एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के पहले हिस्से में बिल क्लिंटन और जेफ्री एपस्टीन की साथ में ली गई कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थीं, जो पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुई थीं. इसके अलावा एक तस्वीर यह भी सामने आई थी, जिसमें क्लिंटन एक हॉट टब में बिना शर्ट के एक व्यक्ति के साथ दिख रहे थे. अमेरिकी न्याय विभाग के एक अधिकारी ने उस व्यक्ति को एपस्टीन के यौन शोषण का शिकार बताया था.

हाउस में अवमानना प्रस्ताव पर वोट की तैयारी

इस हफ्ते रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले हाउस में बिल और हिलेरी क्लिंटन को कांग्रेस की अवमानना का दोषी ठहराने के लिए वोटिंग होने की उम्मीद है. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ने एपस्टीन मामले की जांच में गवाही देने से इनकार कर दिया था.

यह भी पढ़ें: एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो इस देश के NSA ने दिया इस्तीफा, चिट्ठी में बताई ये वजह

ईमेल में 'WJC' का जिक्र

मैक्सवेल के ईमेल में कई जगह क्लिंटन के स्टाफ के नाम छिपा दिए गए हैं और भेजने या पाने वाले के नाम की जगह सिर्फ 'WJC' लिखा हुआ है. माना जा रहा है कि यह राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद विलियम जे क्लिंटन के ऑफिस को दिखाता है.

ज्यादातर मेल यात्रा और डिनर की तैयारी से जुड़े

CNN के मुताबिक, इन ईमेल्स का ज्यादातर हिस्सा यात्रा और डिनर की तैयारी से जुड़ा हुआ है. इनमें कई बार पूर्व राष्ट्रपति को आखिरी वक्त पर बुलाने की बातें भी लिखी हैं. अप्रैल 2003 के एक ईमेल में मैक्सवेल ने क्लिंटन ऑफिस के एक छिपाए गए ईमेल पते पर लिखा, 'खुशी है कि आप डिनर में आ रहे हैं. JE पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि क्लिंटन भी आना चाहेंगे. मुझे बताइए.'

कुछ ईमेल में फ्लर्ट और गलत भाषा

कुछ ईमेल में मैक्सवेल की भाषा काफी फ्लर्ट वाली भी दिखी. एक ईमेल में उसने लिखा कि उसने एक टैब्लॉयड को बताया कि सामने वाला आदमी सुपर स्टड है, उसे उस पर क्रश है और वह घोड़े जैसा ताकतवर है और आगे लिखा कि उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा.'

एक और ईमेल, जो 2002 का बताया जा रहा है और जिसमें भेजने वाले का नाम छिपा है, उसमें लिखा है, 'मैं किसी के साथ घर गया था, जिसके साथ पहले भी जा चुका था. 40 साल की गोरी विधवा थी. मुझे सच में शराब कम पीनी चाहिए.'



यह भी पढ़ें: 'उसका रेप किया...', एपस्टीन फाइल्स में आया जॉर्ज बुश का नाम, चौंकाने वाले आरोप आए सामने



क्लिंटन के प्रवक्ता का बयान

बिल क्लिंटन के प्रवक्ता एंजेल उरेना ने कहा है कि इन ईमेल्स में से कोई भी बिल क्लिंटन ने नहीं भेजा. उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं बता सकता कि ये ईमेल किसने भेजे, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि ये बिल क्लिंटन ने नहीं भेजे.' उन्होंने यह भी बताया कि क्लिंटन ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दो बार ईमेल भेजा है. एक बार राष्ट्रपति रहते हुए अंतरिक्ष यात्री और सीनेटर जॉन ग्लेन को, जब वह स्पेस शटल में थे, और दूसरी बार एड्रियाटिक इलाके में तैनात अमेरिकी सैनिकों को.

ट्रंप और क्लिंटन दोनों पर लगे आरोपों का जिक्र

हाल ही में जारी हुए दस्तावेजों में मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी यौन शोषण से जुड़े कुछ आरोपों की सूची का जिक्र है. ये आरोप बिना पक्के सबूतों वाली जानकारियों पर आधारित बताए जा रहे हैं और इन्हें पिछले साल न्याय विभाग ने इकट्ठा किया था. इसी सूची में क्लिंटन के खिलाफ भी आरोप शामिल हैं. हालांकि, दोनों नेताओं ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है.