एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो इस देश के NSA ने दिया इस्तीफा, चिट्ठी में बताई ये वजह
Epstein Files: स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचक ने एक आधिकारिक बयान जारी कर किसी भी तरह की गलत हरकत से इनकार किया और जेफ्री एपस्टीन के अपराधों की कड़ी निंदा की.
जेफरी एपस्टीन से जुड़ी 30 लाख नई फाइलों के सामने के आने के बाद स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) मिरोस्लाव लाइचक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने यह कदम तब उठाया, जब एपस्टीन से जुड़ी नई फाइलों में ये सामने आया कि उनके और एपस्टीन के बीच ईमेल का आदान-प्रदान हुआ था, जिसमें कथित तौर पर युवा महिलाओं को लेकर बातचीत की गई थी.
स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) मिरोस्लाव लाइचक ने एक आधिकारिक बयान जारी कर किसी भी तरह की गलत हरकत से इनकार किया और जेफरी एपस्टीन के अपराधों की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि ईमेल में बातचीत इनफॉर्मल और हल्के-फुल्के अंदाज में थी, जिसका कोई ठोस या गंभीर मतलब नहीं था.
लाइचक ने बताया क्यों दिया पद से इस्तीफा?
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से इसलिए अपना इस्तीफा दे रहे हैं ताकि इस मामले का इस्तेमाल स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर राजनीतिक हमला करने के लिए न किया जा सके.
मिरोस्लाव लाइचक ने कहा, ‘मैं अपने किसी भी काम को लेकर न तो कोई आपराधिक और न ही कोई अनैतिक गतिविधि में शामिल रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको को किसी ऐसी बात की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े, जिसका उनकी नीतियों या फैसलों से कोई संबंध नहीं है.’
स्लोवाकिया के PM ने फेसबुक पर किया पोस्ट
प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने शनिवार (31 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. उन्होंने लाइचक को कूटनीति और विदेश नीति के क्षेत्र में अनुभव का एक बेहतरीन स्रोत करार दिया.
उल्लेखनीय है कि अमेरिका के न्याय विभाग ने शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को जेफरी एपस्टीन से जुड़ी 30 लाख नई फाइलों को सार्वजनिक किया था. इन फाइलों में अक्टूबर 2018 के कुछ टेक्स्ट मैसेज भी शामिल हैं, उस समय मिरोस्लाव लाइचक स्लोवाकिया के विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत थे.
