'उसका रेप किया...', एपस्टीन फाइल्स में आया जॉर्ज बुश का नाम, चौंकाने वाले आरोप आए सामने

अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी कानून के तहत जेफरी एपस्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट का आखिरी हिस्सा जारी किया है. इन में जॉर्ज बुश पर चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं. बुश का नाम एपस्टीन के पर्सनल लॉग में नहीं है. उनका नाम एपस्टीन के एक कथित पीड़ित की तरफ से NYPD में की शिकायत में आया है. यह एक डिटेक्टिव ब्यूरो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की शिकायत में आया है.

एपस्टीन के एक पीड़ित ने इंटरव्यू में जॉर्ज बुश-I से जुड़े चौंकाने वाले आरोपों पर बात की है. हालांकि, यह पता नहीं कि इसमें राष्ट्रपति बुश की बात हो रही है या नहीं. इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है.

क्या आरोप हैं

यह बातचीत ईमेल में दर्ज की गई है. इसमें एपस्टीन के कथित पीड़ित का बयान है. उसने लिखा है कि थैंक्स एम. मुझे नहीं पता था कि बुश ने उसका रेप किया था. इसके अलावा पीड़ित से जुड़े कई दस्तावेज जारी किए गए हैं. इनमें लिखा है कि जब वह इस यॉट पर था तो उसने अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को सुनहरे बालों वाली महिलाओं के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हुए देखा. उसने बच्चों के यॉट पर टुकड़े होते देखे. उनकी आंते निकाली गईं. इसके अलावा उसने कई चौंकाने वाले दावे किए,लेकिन इनका कोई ठोस सबूत नहीं रखा.

क्या है एपस्टीन फाइल्स केस

जेफरी एपस्टीन एक फाइनेंसर था, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक पहुंच के लिए खूब जाना जाता था. उसके खिलाफ जांच की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, जब एक नाबालिग लड़की के परिवार ने उस पर यह आरोप लगाया था कि उसके साथ एपस्टीन की हवेली में यौन उत्पीड़न हुआ. इसके बाद साल 2006 में अधिकारियों ने उस पर नाबालिग के साथ अवैध यौन संबंध बनाने के कई आरोप लगाए और यह मामला ग्रैंड जूरी को सौंपा गया था. जूरी ने एपस्टीन को वेश्यावृति के लिए उकसाने के एक आरोप में भी अभियुक्त बनाया.