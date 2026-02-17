Dubai Airport: दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत फिर नंबर-1, 2025 में 11.9 मिलियन यात्रियों ने किया सफर
Dubai Airport: दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 95.2 मिलियन यात्रियों को हैंडल किया. इसमें अकेले सिर्फ भारत के 11.9 मिलियन यात्रियों ने सफर किया.
Dubai International Airport (DXB) पर 2025 में अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में भारत ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा. DXB के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत से 11.9 मिलियन यात्रियों ने DXB के जरिए यात्रा की, जिससे भारत एयरपोर्ट का सबसे बड़ा बाजार बना रहा. साल 2025 में DXB ने कुल 95.2 मिलियन यात्रियों को हैंडल किया, जो 2024 की तुलना में 3.1 प्रतिशत अधिक है. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, 2025 केवल किसी एक पीक सीजन का साल नहीं था, बल्कि पूरे वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर लगातार प्रदर्शन दर्ज किया गया.
दिसंबर 2025 DXB के इतिहास का सबसे व्यस्त महीना साबित हुआ, जब 8.7 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की. यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.1 प्रतिशत अधिक है. चौथी तिमाही (Q4) 2025 भी अब तक की सबसे व्यस्त तिमाही रही, जिसमें 25.1 मिलियन यात्री दर्ज किए गए. यह 2024 की समान अवधि की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
2025 में कुल उड़ानें और लोड फैक्टर
2025 की चौथी तिमाही में कुल 118,000 फ्लाइट मूवमेंट दर्ज हुए, जो 5 प्रतिशत की वृद्धि है. पूरे वर्ष में कुल उड़ानों की संख्या 454,800 रही, जो साल-दर-साल 3.3 प्रतिशत अधिक है. हर एक फ्लाइट में 214 यात्री मौजूद थे, जो बड़े विमानों के इस्तेमाल और उच्च सीट दर को दिखाता है. सालाना लोड फैक्टर 77.6 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष से केवल 0.5 प्रतिशत अंक कम है.
देशवार यात्री आंकड़े 2025
भारत के बाद सबसे बड़ा बाजार सऊदी अरब रहा, जहां से 7.5 मिलियन यात्री आए. इसके बाद यूके से 6.3 मिलियन, पाकिस्तान से 4.3 मिलियन और अमेरिका से 3.3 मिलियन यात्री दर्ज किए गए. 2025 के अंत तक DXB 110 देशों के 291 गंतव्यों से जुड़ा रहा और 108 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने यहां सेवाएं दीं.
तेजी से बढ़ते बाजार
कुछ देशों ने शानदार वृद्धि दर्ज की. चीन से यात्री संख्या 16.6 प्रतिशत बढ़कर 2.5 मिलियन पहुंची. मिस्त्र में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.8 मिलियन यात्री आए. इटली में 12.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई और यात्री संख्या 1.6 मिलियन रही. तुर्किए से 2.2 मिलियन यात्री आए, जबकि रूस से 2.8 मिलियन यात्री दर्ज किए गए.
शीर्ष शहर गंतव्य
शहरों के आधार पर London 3.9 मिलियन यात्रियों के साथ शीर्ष पर रहा. इसके बाद Riyadh (3.0 मिलियन), Mumbai (2.4 मिलियन), Jeddah (2.4 मिलियन) और New Delhi (2.2 मिलियन) का स्थान रहा.
रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ता DXB
DXB ने 2025 में अपने इतिहास का सबसे व्यस्त दिन, महीना, तिमाही और वर्ष दर्ज किया. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, यह प्रदर्शन भौतिक क्षमता की सीमा के करीब संचालन के बावजूद उच्च परिचालन दक्षता के साथ हासिल किया गया.2025 के आंकड़े यह दिखाते हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैश्विक एविएशन हब के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है, जिसमें भारत की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है.
