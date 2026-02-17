हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDubai Airport: दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत फिर नंबर-1, 2025 में 11.9 मिलियन यात्रियों ने किया सफर

Dubai Airport: दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत फिर नंबर-1, 2025 में 11.9 मिलियन यात्रियों ने किया सफर

Dubai Airport: दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 95.2 मिलियन यात्रियों को हैंडल किया. इसमें अकेले सिर्फ भारत के 11.9 मिलियन यात्रियों ने सफर किया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Feb 2026 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

Dubai International Airport (DXB) पर 2025 में अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में भारत ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा. DXB के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2025 में भारत से 11.9 मिलियन यात्रियों ने DXB के जरिए यात्रा की, जिससे भारत एयरपोर्ट का सबसे बड़ा बाजार बना रहा. साल 2025 में DXB ने कुल 95.2 मिलियन यात्रियों को हैंडल किया, जो 2024 की तुलना में 3.1 प्रतिशत अधिक है. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, 2025 केवल किसी एक पीक सीजन का साल नहीं था, बल्कि पूरे वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर लगातार प्रदर्शन दर्ज किया गया.

दिसंबर 2025 DXB के इतिहास का सबसे व्यस्त महीना साबित हुआ, जब 8.7 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की. यह पिछले वर्ष की तुलना में 6.1 प्रतिशत अधिक है. चौथी तिमाही (Q4) 2025 भी अब तक की सबसे व्यस्त तिमाही रही, जिसमें 25.1 मिलियन यात्री दर्ज किए गए. यह 2024 की समान अवधि की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

2025 में कुल उड़ानें और लोड फैक्टर

2025 की चौथी तिमाही में कुल 118,000 फ्लाइट मूवमेंट दर्ज हुए, जो 5 प्रतिशत की वृद्धि है. पूरे वर्ष में कुल उड़ानों की संख्या 454,800 रही, जो साल-दर-साल 3.3 प्रतिशत अधिक है. हर एक फ्लाइट में 214 यात्री मौजूद थे, जो बड़े विमानों के इस्तेमाल और उच्च सीट दर को दिखाता है. सालाना लोड फैक्टर 77.6 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष से केवल 0.5 प्रतिशत अंक कम है.

देशवार यात्री आंकड़े 2025

भारत के बाद सबसे बड़ा बाजार सऊदी अरब रहा, जहां से 7.5 मिलियन यात्री आए. इसके बाद यूके से 6.3 मिलियन, पाकिस्तान से 4.3 मिलियन और अमेरिका से 3.3 मिलियन यात्री दर्ज किए गए. 2025 के अंत तक DXB 110 देशों के 291 गंतव्यों से जुड़ा रहा और 108 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने यहां सेवाएं दीं.

तेजी से बढ़ते बाजार

कुछ देशों ने शानदार वृद्धि दर्ज की. चीन से यात्री संख्या 16.6 प्रतिशत बढ़कर 2.5 मिलियन पहुंची. मिस्त्र में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.8 मिलियन यात्री आए. इटली में 12.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई और यात्री संख्या 1.6 मिलियन रही. तुर्किए से 2.2 मिलियन यात्री आए, जबकि रूस से 2.8 मिलियन यात्री दर्ज किए गए.

शीर्ष शहर गंतव्य

शहरों के आधार पर London 3.9 मिलियन यात्रियों के साथ शीर्ष पर रहा. इसके बाद Riyadh (3.0 मिलियन), Mumbai (2.4 मिलियन), Jeddah (2.4 मिलियन) और New Delhi (2.2 मिलियन) का स्थान रहा.

रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ता DXB

DXB ने 2025 में अपने इतिहास का सबसे व्यस्त दिन, महीना, तिमाही और वर्ष दर्ज किया. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, यह प्रदर्शन भौतिक क्षमता की सीमा के करीब संचालन के बावजूद उच्च परिचालन दक्षता के साथ हासिल किया गया.2025 के आंकड़े यह दिखाते हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वैश्विक एविएशन हब के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है, जिसमें भारत की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है.

Published at : 17 Feb 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Dubai Airport DUBAI WORLD NEWS IN HINDI Indian Passenger
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Dubai Airport: दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत फिर नंबर-1, 2025 में 11.9 मिलियन यात्रियों ने किया सफर
दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत फिर नंबर-1, 2025 में 11.9 मिलियन यात्रियों ने किया सफर
विश्व
जमात-ए-इस्लामी के नेता शफीकुर रहमान से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या चर्चा हुई?
जमात के नेता शफीकुर रहमान से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या चर्चा हुई?
विश्व
बांग्लादेश के PM तारिक रहमान के सलाहकारों की नियुक्ति, मंत्रियों जैसी होगी पॉवर, देखें लिस्ट में कौन-कौन
बांग्लादेश के PM तारिक रहमान के सलाहकारों की नियुक्ति, मंत्रियों जैसी होगी पॉवर, देखें लिस्ट
विश्व
इमरान खान की सेहत पर पाकिस्तान में सियासी घमासान, गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बहन अलीमा पर लगाए गंभीर आरोप
इमरान की सेहत पर पाक में सियासी घमासान, गृह मंत्री नकवी ने बहन अलीमा पर लगाए गंभीर आरोप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान के पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Board Exam 2026: कल से 10वीं-12वीं की परीक्षा, फर्जी पेपर वायरल, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
UP Board Exam 2026: कल से 10वीं-12वीं की परीक्षा, फर्जी पेपर वायरल, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
क्रिकेट
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
लाइफस्टाइल
ये 10 आदतें बताती है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने बताएं Low Self-Respect के संकेत
ये 10 आदतें बताती है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने बताएं Low Self-Respect के संकेत
ट्रेंडिंग
11 महीने बाद फिर मां बनी सीमा हैदर! निजी अस्पताल में दिया छठे बच्चे को जन्म, यूजर्स ने ले लिए मजे
11 महीने बाद फिर मां बनी सीमा हैदर! निजी अस्पताल में दिया छठे बच्चे को जन्म, यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget