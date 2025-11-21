दुबई एयरशो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश मामले में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पाकिस्तानी ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया है. शिवसेना यूटीबी की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी तेजस क्रैश पर पाकिस्तानी ट्रोलर्स की टिप्पणी पर भड़क गईं. उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है.

प्रियंका ने कहा, 'कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स तेजस क्रैश का मजाक उड़ा रहे हैं. सोचिए, एक आतंकवादी दे आतकंवादी देश में रहना, जो सच में वर्ल्ड बैंक और IMF के मदद पर जी रहा हो. जिसके पास दिखाने के लिए सिर्फ मेड इन चाइना के खिलौने हों, ऐसे लोगों स्वदेशी डिफेंस फाइटर जेट्स के बारे में बात करने में सबसे आखिरी में आना चाहिए. यह लोग सिर्फ सुसाइड बॉम्बर स्क्वॉड ही बना सकते हैं.'

Seeing some Pakistani 2 bit accounts mocking Tejas crash. Imagine living in a terrorist nation literally surviving on World Bank/IMF aid with only Made in China toy weapons to showcase should be the last ones to talk about indigenous defence fighter jets, as the only thing they… — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) November 21, 2025

बता दें, 21 नवंबर यानि शुक्रवार को दुबई एयर शो में प्रदर्शन के दौरान भारत का एक तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया. इस हादसे में पायलट की मौत हो गई. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जहां एयर शो के आखिरी दिन आसमान में कलाबाजियां करता तेजस विमान अचानक जमीन से टकरा गया. फिर जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद सिर्फ भीषण आग की लपटें उठती दिखी.

घटना दोपहर 2:10 के आसपास हुई है. जहां हजारों की संख्या में दर्शक करतब दिखा रहे थे. हवा में मोड़ लेते वक्त अचानक पायलट ने अपना कंट्रोल खो दिया, और विमान जमीन पर जा टकराया. इस हादसे के बाद शो को अस्थाई तौर पर रोका गया. ऐसा पहली बार हुआ है कि पायलट एयरक्राफ्ट से बाहर नहीं निकल पाए और अपनी जान गंवा बैठे. तेजस विमान से जुड़ी यह दूसरी घटना है. इससे पहले साल 2024 में जैसलमेर में तेजस हादसे का शिकार हो गया था. बता दें, तेजस एक 4.5 जेनरेशन का मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है. इसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) एयर डिफेंस मिशन जैसे मिशन के लिए तैयार किया है.