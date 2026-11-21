

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को 'छोटी-सी सैन्य कार्रवाई' बताते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन वह ऐसा समझौता नहीं करना चाहता जो उन्हें स्वीकार्य हो.

ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी दिखावटी समझौते के बजाय वास्तविक समझौता चाहता है. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों, ब्याज दरों, चुनावी नतीजों और देश में डेटा सेंटर के निर्माण को लेकर भी अपनी राय रखी.

ईरान के साथ वास्तविक समझौता चाहते हैं ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस ने अमेरिकी गतिविधियों को काफी प्रभावित होकर देखा है और वह खुद भी इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हैं. ईरान के साथ जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी ऐसे समझौते के पक्ष में नहीं है जो सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए. ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्तें अमेरिका को मंजूर नहीं हैं.

उन्होंने ईरान पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां के लोग पिछले 51 वर्षों से लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं. ट्रंप ने अपने सैन्य अभियान को भी बहुत बड़ा युद्ध बताने के बजाय 'थोड़ी-सी सैन्य कार्रवाई' करार दिया.

चुनाव के बाद शेयर बाजार में चार ट्रिलियन डॉलर के नुकसान का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुनाव के बाद आर्थिक स्थिति और बाजार में गिरावट को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद से अब तक चार ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया उन लोगों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने से खुश नहीं है, जिन्होंने जीत हासिल की.

ट्रंप ने कहा कि वह खुद चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे और लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए. उनका कहना था कि अगर वह खुद चुनावी मैदान में होते तो नतीजे बिल्कुल अलग होते. उन्होंने यह भी कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, ऐसा कई लोगों को लगा.

फेडरल रिजर्व को बताया राजनीतिक संस्था

ब्याज दरों पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरें जरूरत से ज्यादा हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व राजनीतिक तरीके से काम कर रहा है. हालांकि, उन्होंने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया, लेकिन संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.

ट्रंप के मुताबिक, जब भी अर्थव्यवस्था से जुड़े अच्छे आंकड़े सामने आते हैं, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौद्रिक नीतियों में राजनीतिक प्रभाव दिखाई देता है.

शी जिनपिंग के विमान तक पहुंचने को बताया सम्मान का संकेत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि शी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले देश से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग विमान तक उनसे मिलने पहुंचे थे. ट्रंप के अनुसार, शी ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था.

उन्होंने इसे अमेरिका के प्रति चीन के सम्मान का संकेत बताया. साथ ही पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर तंज कसते हुए कहा कि शी जिनपिंग उनसे मिलने कभी विमान तक नहीं पहुंचे थे.

अमेरिका से बाहर डेटा सेंटर बनाने की अनुमति नहीं

ट्रंप ने तकनीकी क्षेत्र और डेटा सेंटर के निर्माण को लेकर भी सख्त रुख जाहिर किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी कंपनियों को देश के बाहर डेटा सेंटर बनाने की अनुमति नहीं देगा. इसके लिए उनकी सरकार पूरी ताकत से प्रयास करेगी.

उनका कहना था कि डेटा सेंटर का निर्माण अमेरिका के भीतर ही होना चाहिए और इस मुद्दे पर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी.

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