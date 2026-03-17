हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्ववेनेजुएला-ईरान के बाद अब ट्रंप की नजर इस देश पर, कहा- 'इसे हासिल करना...'

वेनेजुएला-ईरान के बाद अब ट्रंप की नजर इस देश पर, कहा- 'इसे हासिल करना...'

Donald Trump on Cuba: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह क्यूबा को किसी भी रूप में लेने का सोच रहे हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब क्यूबा में देशव्यापी बिजली गुल हो गई है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 Mar 2026 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

Donald Trump on Cuba: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वह क्यूबा को किसी रूप में लेने की सोच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर वह चाहें तो क्यूबा के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वह अब बहुत कमज़ोर देश है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्यूबा में बिजली पूरी तरह से बंद हो गई है.

क्यूबा की 9.6 करोड़ की आबादी वाला देश सोमवार को कुल बिजली गुल हो गया. वहां की बिजली ग्रिड पूरी तरह गिर गई है और लोग अँधेरी रात जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तेल की आपूर्ति रुक गई है और फ्यूल नहीं मिलने से जनरेटर भी बंद पड़े हैं.

तेल और ब्लैकआउट का कारण

क्यूबा को महीनों से तेल की बड़ी खेप नहीं मिली है. इसका मुख्य कारण है की अमेरिका ने तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रखा है. क्यूबा को पहले जो तेल वेनेज़ुएला से मिलता था, वह रुक गया है और अब देश को ईंधन नहीं मिल पा रहा है. इस वजह से बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है.

ट्रंप की धमकी-लेना या आज़ाद करना?

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “मैं सोचता हूं मुझे क्यूबा लेने का सम्मान मिलेगा. मैं चाहे तो उसे आज़ाद कर दूं या … जो मैं चाहूं कर सकता हूं.” उन्होंने यह भी कहा कि क्यूबा अभी कमजोर है और अमेरिका इसी स्थिति का लाभ उठाना चाहता है. ट्रंप प्रशासन पहले से ही क्यूबा पर आर्थिक दबाव बना रहा है ताकि वहां की सरकार पर राजनीतिक बदलाव के लिए दबाव पड़े. उन्होंने कहा है कि अगर क्यूबा डील करना चाहता है तो वह जल्दी हो सकता है, खासकर जब अमेरिका ईरान से युद्ध का मामला पहले निपटा लेगा.

क्यूबा की प्रतिक्रिया और हालात

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़ कैनेल ने कहा है कि देश को पिछले तीन महीनों में कोई बड़ा ईंधन शिपमेंट नहीं मिला. बिजली संकट के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कई जगह रोजमर्रा की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं.

Published at : 17 Mar 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Cuba Donald Trump DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वेनेजुएला-ईरान के बाद अब ट्रंप की नजर इस देश पर, कहा- 'इसे हासिल करना...'
वेनेजुएला-ईरान के बाद अब ट्रंप की नजर इस देश पर, कहा- 'इसे हासिल करना...'
विश्व
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
विश्व
Iran-US War: कैसे मिसाइल हमले में बचे थे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई, लीक ऑडियो ने खोला राज!
कैसे मिसाइल हमले में बचे थे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई, लीक ऑडियो ने खोला राज!
विश्व
US-Israel-Iran War Live: UAE ने खोल दिया एयर स्पेस, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 'सबसे भीषण हमला', ब्रिटेन से नाराज ट्रंप
LIVE: UAE ने खोल दिया एयर स्पेस, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 'सबसे भीषण हमला', ब्रिटेन से नाराज ट्रंप
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'धुएं का गुबार, ऊंची लपटें', काबुल में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का भयानक वीडियो वायरल
'धुएं का गुबार, ऊंची लपटें', काबुल में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का भयानक वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कुलदीप यादव के ग्रैंड रिसेप्शन में जुटेंगी दिग्गज हस्तियां, CM योगी समेत क्रिकेट स्टार्स होंगे शामिल
कुलदीप यादव के ग्रैंड रिसेप्शन में जुटेंगी दिग्गज हस्तियां, CM योगी समेत क्रिकेट स्टार्स होंगे शामिल
विश्व
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर या धोनी नहीं, हार्दिक पांड्या ने इस खिलाड़ी को बताया अपना आइडल
सचिन तेंदुलकर या धोनी नहीं, हार्दिक पांड्या ने इस खिलाड़ी को बताया अपना आइडल
बॉलीवुड
'धुरंधर द रिवेंज' के बाद आएगी ‘धुरंधर 3’? आदित्य धर कर रहे स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की तैयारी?
'धुरंधर द रिवेंज' के बाद आएगी ‘धुरंधर 3’? आदित्य धर कर रहे स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की तैयारी?
चुनाव 2026
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को तगड़ा झटका! बिहार में NDA ने जीतीं सभी 5 सीटें, ओडिशा में क्रॉस वोटिंग से हो गया बड़ा खेल
राज्यसभा चुनाव में विपक्ष को तगड़ा झटका! बिहार में NDA ने जीतीं सभी 5 सीटें, ओडिशा में क्रॉस वोटिंग से हो गया बड़ा खेल
यूटिलिटी
गर्मी शुरू होते ही परेशान करने लगे हैं मच्छर, बिना स्प्रे या कॉइल करें इनका काम तमाम
गर्मी शुरू होते ही परेशान करने लगे हैं मच्छर, बिना स्प्रे या कॉइल करें इनका काम तमाम
एग्रीकल्चर
अब घर पर उगाइए पिस्ता का पौधा, सही तरीका अपनाकर पा सकते हैं अपना छोटा-सा गार्डन
अब घर पर उगाइए पिस्ता का पौधा, सही तरीका अपनाकर पा सकते हैं अपना छोटा-सा गार्डन
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget