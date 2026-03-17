वेनेजुएला-ईरान के बाद अब ट्रंप की नजर इस देश पर, कहा- 'इसे हासिल करना...'

Donald Trump on Cuba: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वह क्यूबा को किसी रूप में लेने की सोच रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर वह चाहें तो क्यूबा के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वह अब बहुत कमज़ोर देश है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्यूबा में बिजली पूरी तरह से बंद हो गई है.

क्यूबा की 9.6 करोड़ की आबादी वाला देश सोमवार को कुल बिजली गुल हो गया. वहां की बिजली ग्रिड पूरी तरह गिर गई है और लोग अँधेरी रात जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तेल की आपूर्ति रुक गई है और फ्यूल नहीं मिलने से जनरेटर भी बंद पड़े हैं.

तेल और ब्लैकआउट का कारण

क्यूबा को महीनों से तेल की बड़ी खेप नहीं मिली है. इसका मुख्य कारण है की अमेरिका ने तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रखा है. क्यूबा को पहले जो तेल वेनेज़ुएला से मिलता था, वह रुक गया है और अब देश को ईंधन नहीं मिल पा रहा है. इस वजह से बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है.

ट्रंप की धमकी-लेना या आज़ाद करना?

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “मैं सोचता हूं मुझे क्यूबा लेने का सम्मान मिलेगा. मैं चाहे तो उसे आज़ाद कर दूं या … जो मैं चाहूं कर सकता हूं.” उन्होंने यह भी कहा कि क्यूबा अभी कमजोर है और अमेरिका इसी स्थिति का लाभ उठाना चाहता है. ट्रंप प्रशासन पहले से ही क्यूबा पर आर्थिक दबाव बना रहा है ताकि वहां की सरकार पर राजनीतिक बदलाव के लिए दबाव पड़े. उन्होंने कहा है कि अगर क्यूबा डील करना चाहता है तो वह जल्दी हो सकता है, खासकर जब अमेरिका ईरान से युद्ध का मामला पहले निपटा लेगा.

क्यूबा की प्रतिक्रिया और हालात

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़ कैनेल ने कहा है कि देश को पिछले तीन महीनों में कोई बड़ा ईंधन शिपमेंट नहीं मिला. बिजली संकट के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और कई जगह रोजमर्रा की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हैं.