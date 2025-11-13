हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
US Shutdown: '10 लाख सरकारी कर्मिचारियों को नहीं मिली सैलरी', सबसे लंबा शटडाउन खत्म करते हुए क्यों भड़क गए ट्रंप?

ट्रंप ने बिल को लेकर कहा कि वह हमेशा किसी के भी साथ काम करने को तैयार हैं, दूसरे पक्ष के साथ भी. उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी न किसी विषय पर काम करेंगे.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 13 Nov 2025 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका में चल रहा अब तक का सबसे लंबा शटडाउन खत्म हो गया है. अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को खत्म करने के लिए सीनेट समर्थित विधेयक को सदन ने मंजूरी दी, जिसके बाद इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया. ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया.

शटडाउन खत्म करने के लिए लगभग सभी रिपब्लिकन और कुछ डेमोक्रेट्स ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया. इसे पारित करने के लिए वोटिंग का आंकड़ा 222-209 रहा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल को लेकर कहा, 'मैं हमेशा किसी के भी साथ काम करने को तैयार हूं, दूसरे पक्ष के साथ भी. हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी न किसी विषय पर काम करेंगे और हम ओबामाकेयर के इस पागलपन को भूल जाएंगे.'

ट्रंप ने 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल और डिले होने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों अपनी सैलरी से वंचित हो गए, लाखों-करोड़ों अमेरिकियों के लिए फूड स्टैम्प लाभ बंद कर दिए गए.

उन्होंने आगे कहा कि इस अविश्वसनीय विधेयक पर हस्ताक्षर करना और अपने देश को फिर से काम करने लायक बनाना सम्मान की बात है. अब सभी सरकारी कामकाज फिर से शुरू हो जाएंगे. हालांकि, स्थिति को वापस से सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग सकता है. शटडाउन के दौरान हवाई सेवा पर इसका काफी असर देखने को मिला. हालांकि, शटडाउन खत्म होने के बाद भी सेवा तुरंत से सामान्य नहीं होगी; थोड़ा वक्त लग सकता है. अमेरिकी मीडिया के अनुसार आज अमेरिका में 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं.

सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने मतदान से पहले सदन में दिए अपने भाषण में कहा, 'वे जानते थे कि इससे तकलीफ होगी, फिर भी उन्होंने ऐसा किया. यह पूरी प्रक्रिया व्यर्थ थी. यह गलत और क्रूर थी.'  फेडरल फंडिंग बिल 30 जनवरी तक अधिकांश सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. इस बिल से सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNP) के लिए शेष वित्तीय वर्ष के लिए पूरी फंडिंग की जाएगी. इससे मुफ्त और कम कीमत वाले स्कूल भोजन समेत चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को पूरी तरह से फंड किया जाएगा.

इससे पहले शटडाउन के दौरान ट्रंप सरकार ने अमेरिका में रहने वाले गरीबों को मिलने वाले भोजन की आधी राशि रोक दी थी. हालांकि, निचली अदालत ने इस रोक को हटाकर तुरंत फंड जारी करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया. फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप के फैसले को अस्थाई तौर से मंजूरी दे दी थी.

एसएनएपी अमेरिका में गरीब लोगों के लिए चलाया जाता है. इस कार्यक्रम के तहत लगभग आठ में से एक अमेरिकी, जो कि निम्न आय वाले परिवार हैं, को मदद मिलती है. एसएनएपी अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है, जो करीब 42 मिलियन लोगों को भोजन खरीदने में मदद करता है. इन लाभार्थियों में अधिकतर लोग गरीबी रेखा पर या उससे नीचे जीवन यापन करते हैं.

Published at : 13 Nov 2025 12:17 PM (IST)
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
