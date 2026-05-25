दिल्ली में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो मौजूद थे. इसी दौरान गोर को डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आई और ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए खुद को उनका बड़ा प्रशंसक बताया.

मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पसंद हैं- ट्रंप

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फोन पर लाइव आए ट्रंप ने कहा कि सर्जियो, आपको हमारे देश का प्रतिनिधि बनना होगा. मैं सबको नमस्कार कहना चाहता हूं. मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पसंद हैं. मोदी महान हैं और वो मेरे दोस्त हैं. ट्रंप ने आगे कहा कि हम भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं थे और भारत मुझ पर और हमारे देश पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है. अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वे जानते हैं कि किसे फोन करना है. वे यहीं फोन करते हैं. हम अच्छा कर रहे हैं और नए रिकॉर्ड बना रहे हैं.

भारत जो चाहे उसे वो मिल जाता है- ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड स्तर पर है और शेयर बाजार भी रिकॉर्ड स्तर पर है. भारत जो चाहे उसे वो मिल जाता है. मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. अमेरिकी राष्ट्रपति मार्को रूबियो की तारीफ करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री बताया. ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिका के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री के रूप में विदा हो रहे हैं यह अच्छी बात है. ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे पता है कि आप हमारा अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगे.

President Trump called me tonight. He had a clear message: “𝐈 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐝𝐢. 𝐖𝐞’𝐯𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐥𝐨𝐬𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚. 𝐈’𝐦 𝐚 𝐛𝐢𝐠, 𝐛𝐢𝐠 𝐟𝐚𝐧 𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐝𝐢…” pic.twitter.com/jJBLhKdZhL — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) May 24, 2026

पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण

ट्रंप ने गोर से फोन पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करना और उन्हें नमस्कार करना मेरे लिए सम्मान की बात है. उन्हें बता दें कि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. शनिवार को सर्जियो ने ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया. मार्को रुबियो की भारत यात्रा अमेरिकी आव्रजन नीति में हुए बड़े बदलाव के कुछ ही दिनों बाद हो रही है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं. इस बदलाव के तहत अमेरिका में कानूनी रूप से रह रहे कई प्रवासियों को स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन करने को कहा गया है.

मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं, जो लाभदायक, टिकाऊ और दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के मुताबिक होगा. उन्होंने ये टिप्पणियां विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर हुई बातचीत के बाद की.

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