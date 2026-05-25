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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत मुझ पर 100 फीसदी...', PM मोदी के सामने फोन पर ट्रंप ने अपने स्पेशल दूत सर्जियो गोर को क्या दिया आदेश?

'भारत मुझ पर 100 फीसदी...', PM मोदी के सामने फोन पर ट्रंप ने अपने स्पेशल दूत सर्जियो गोर को क्या दिया आदेश?

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फोन पर लाइव आए ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि हम भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं थे और भारत मुझ पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 25 May 2026 08:09 AM (IST)
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दिल्ली में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो मौजूद थे. इसी दौरान गोर को डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आई और ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए खुद को उनका बड़ा प्रशंसक बताया. 

मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पसंद हैं- ट्रंप
दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फोन पर लाइव आए ट्रंप ने कहा कि सर्जियो, आपको हमारे देश का प्रतिनिधि बनना होगा. मैं सबको नमस्कार कहना चाहता हूं. मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पसंद हैं. मोदी महान हैं और वो मेरे दोस्त हैं. ट्रंप ने आगे कहा कि हम भारत के इतने करीब पहले कभी नहीं थे और भारत मुझ पर और हमारे देश पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है. अगर उन्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वे जानते हैं कि किसे फोन करना है. वे यहीं फोन करते हैं. हम अच्छा कर रहे हैं और नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. 

भारत जो चाहे उसे वो मिल जाता है- ट्रंप
ट्रंप ने आगे कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड स्तर पर है और शेयर बाजार भी रिकॉर्ड स्तर पर है. भारत जो चाहे उसे वो मिल जाता है. मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. अमेरिकी राष्ट्रपति मार्को रूबियो की तारीफ करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री बताया. ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिका के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री के रूप में विदा हो रहे हैं यह अच्छी बात है. ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे पता है कि आप हमारा अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगे.

पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण
ट्रंप ने गोर से फोन पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करना और उन्हें नमस्कार करना मेरे लिए सम्मान की बात है. उन्हें बता दें कि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. शनिवार को सर्जियो ने ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया. मार्को रुबियो की भारत यात्रा अमेरिकी आव्रजन नीति में हुए बड़े बदलाव के कुछ ही दिनों बाद हो रही है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं. इस बदलाव के तहत अमेरिका में कानूनी रूप से रह रहे कई प्रवासियों को स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन करने को कहा गया है.

मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं, जो लाभदायक, टिकाऊ और दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के मुताबिक होगा. उन्होंने ये टिप्पणियां विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर हुई बातचीत के बाद की.

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Published at : 25 May 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
US India PM Modi DELHI DONALD Trump
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