'ईरान में पावर प्लांट पर हमले का प्लान टाला', मिडिल ईस्ट जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान में पावर प्लांट पर हमले का प्लान फिलहाल टाल दिया है. ट्रंप ने बताया कि बीते दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक बातचीत रही है, जोकि आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर (पेंटागन) को निर्देश दिया है कि ईरान में पावर प्लांट और एनर्जी ठिकानों को अगले 5 दिनों तक हमले न किए जाएं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (23 मार्च, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो दिनों में मिडिल ईस्ट में हमारी दुश्मनी को खत्म करने और पूर्ण शांति को लेकर बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है. इन विस्तृत और रचनात्मक चर्चाओं को देखते हुए, जो इस पूरे हफ्ते जारी रहेंगी, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर (पेंटागन) को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी ठिकानों को अगले 5 दिनों तक हमले न किए जाएं.’

हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर जोर देते हुए कहा, ‘यह फैसला चल रही बैठकों और बातचीत की सफलता पर निर्भर करेगा.’

ट्रंप ने ईरान को दिया था 48 घंटों का अल्टीमेटम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला उनके ईरान को दिए 48 घंटों के अल्टीमेटम के कुछ घंटों के बाद सामने आया है. ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर ईरान ने अगले दो दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बिना किसी शर्त और धमकी के पूरी तरह से नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पॉवर प्लांट्स पर जोरदार हमले करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा और हमले की शुरुआत सबसे बड़े पॉवर प्लांट से किया जाएगा.’

ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरानी राष्ट्रपति ने किया था पलटवार

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति के धमकी देने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने रविवार (22 मार्च, 2026) को इस पर पलटवार किया था. उन्होंने कहा था कि हम ऐसे बेबुनियाद धमकियों ने डरते नहीं हैं और ईरान ने दुनिया के नक्शे से मिटाने का भ्रम एक इतिहास रचने वाले देश की इच्छा के खिलाफ निराशा को दिखाता है.

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