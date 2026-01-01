अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए ट्रंप प्रशासन ने सख्त किए नियम, किसके लिए होने वाली है दिक्कत?

अमेरिका में स्थायी निवास की अनुमति देने वाले ग्रीन कार्ड को लेकर ट्रंप प्रशासन ने नियमों में सख्ती कर दी है. ग्रीन कार्ड धारक पूरी तरह से अमेरिकी नागरिकों के बराबर नहीं होते, फिर भी उन्हें कई समान अधिकार प्राप्त होते हैं. ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का एक आम तरीका अमेरिकी नागरिक से विवाह करना है. इस बीच अमेरिकी इमिग्रेशन अटॉर्नी ने चेतावनी दी है की अब से अमेरिका के नागरिक से सिर्फ शादी कर लेना ही ग्रीन कार्ड पाने की गारंटी नहीं होगी.

ग्रीन कार्ड को लेकर ट्रंप प्रशासन ने सख्त किए नियम

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन विवाह आधारित ग्रीन कार्ड आवेदनों की अधिक बारीकी से जांच की जा रही है, जिसमें अधिकारी इस बात पर अधिक जोर दे रहे हैं कि विवाह केवल कागजों पर कानूनी होने के बजाय वास्तविक है या नहीं. इसी के तहत ट्रंप प्रशासन ने डायवर्सिटी वीजा (डीवी) लॉटरी को सस्पेंड कर दिया था. इमिग्रेशन अटॉर्नी ब्रैड बर्नस्टीन ने कहा कि सिर्फ रिश्ते में होने से ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, बल्कि साथ रहने से मिलता है. उन्होंने साफ कहा कि अगर पति-पत्नी एक घर में नहीं रहते हैं तो ऐसे में उनका केस खारिज होने की पूरी संभावना है.

पति-पत्नी का साथ रहना जरूरी

फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि शादी से जुड़े मामलों में इमिग्रेशन अधिकारियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अलग क्यों रहते हैं और न ही इस बात से कि यह काम, पढ़ाई, पैसे या सुविधा के लिए है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आप वास्तव में पति-पत्नी के रूप में साथ रहते हैं या नहीं.

इमिग्रेशन अटॉर्नी ने कहा, 'अगर पति-पत्नी हर दिन एक ही घर में नहीं रहते हैं तो इमिग्रेशन विभाग शादी को लेकर जांच शुरू कर देगा. एक बार जब जांच शुरू हो गई तो अधिकारी ग्रीन कार्ड देने से मना कर सकते हैं इसलिए अगर ग्रीन कार्ड चाहते हैं तो आपको साथ रहना होगा.' ब्रैड बर्नस्टीन के अनुसार, अमेरिकी नागरिकता और अप्रवासन सेवा (USCIS) सिर्फ पते नहीं देखता, बल्कि रिश्ते की पूरी सच्चाई का आकलन करता है.

