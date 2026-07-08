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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran Oil Tanker Attack: क्या तेल के दाम कम न हो इसलिए किए गए होर्मुज में जहाजों पर हमले? जानें इसके पीछे का असली खेल

Iran Oil Tanker Attack: क्या तेल के दाम कम न हो इसलिए किए गए होर्मुज में जहाजों पर हमले? जानें इसके पीछे का असली खेल

क्या ईरान ने वैश्विक तेल कीमतों को ऊंचा बनाए रखने के लिए तीन टैंकरों को निशाना बनाया? जानिए सऊदी कनेक्शन, हॉर्मुज रणनीति और पूरी कांस्पिरेसी थ्योरी.

Written By : प्रवीण यादव |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 06:02 PM (IST)
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ईरान द्वारा हाल ही में तीन तेल और गैस टैंकरों को निशाना बनाए जाने के बाद इस हमले के पीछे की मंशा को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल सैन्य या रणनीतिक नहीं, बल्कि वैश्विक तेल बाजार को भी प्रभावित करना हो सकता है.

ईरान ने जिन तीन टैंकरों पर हमला किया, उनमें कतर का एलएनजी टैंकर Al Rekayyat, सऊदी फ्लैग्ड क्रूड ऑयल टैंकर Wedyan और एक लाइबेरियन फ्लैग्ड टैंकर शामिल था. ईरान का दावा है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) पर उसकी संप्रभुता और नियंत्रण है. उसका कहना है कि केवल ईरान द्वारा निर्धारित समुद्री मार्ग ही सुरक्षित है और मौजूदा युद्ध के बाद यही नई वास्तविकता होगी.

यह भी पढ़ें :  मिडिल ईस्ट में बर्बादी की आहट! ट्रंप ने बताया कैंसर तो ईरान का पलटवार, कहा- हम लड़ाई के लिए तैयार

कांस्पिरेसी थ्योरी

इस हमले के पीछे एक दूसरी कहानी भी सामने आ रही है, जिसे कई विशेषज्ञ और विश्लेषक कांस्पिरेसी थ्योरी के तौर पर देख रहे हैं. इस थ्योरी के मुताबिक, ईरान की कोशिश वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए रखने की हो सकती है.

तेल कीमतों का गणित

माना जा रहा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो इससे ईरान को आर्थिक लाभ मिल सकता है. इसी वजह से कुछ लोगों का दावा है कि ईरान ने जानबूझकर ऐसा हमला किया ताकि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट न आए और उसकी तेल बिक्री को फायदा मिले.

सऊदी फैसले से जोड़

इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि यह हमला उस फैसले के तुरंत बाद हुआ, जिसमें करीब 26 वर्षों बाद सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी कटौती की थी. ऐसे में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी टैंकर को निशाना बनाना उसी फैसले का जवाब हो सकता है.

सीजफायर पर सवाल

एक अन्य पक्ष का मानना है कि Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) के कट्टरपंथी धड़े युद्धविराम (सीजफायर) को टूटते देखना चाहते हैं. उनका उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करना हो सकता है. हालांकि, इन सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें फिलहाल विश्लेषकों की संभावित व्याख्याओं के रूप में ही देखा जा रहा है.

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 08 Jul 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Oil Tanker IRAN Hormuz Strait
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