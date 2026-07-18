MQ-9 तबाह, तेल टैंकर पर अटैक... US ने 7वीं रात ईरान पर बरसाए बम, इराक से बहरीन तक धमाके

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका का MQ-9 ड्रोन तबाह, होर्मुज में तेल टैंकर पर अटैक... US ने लगातार 7वीं रात बरसाए बम, इराक से बहरीन तक धमाके

अमेरिका का MQ-9 ड्रोन तबाह, होर्मुज में तेल टैंकर पर अटैक... US ने लगातार 7वीं रात बरसाए बम, इराक से बहरीन तक धमाके

US Iran conflict: अमेरिका ने लगातार सातवीं रात ईरान पर हवाई हमले किए और कहा कि इनका उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 07:19 AM (IST)
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US Iran conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. अमेरिका ने लगातार सातवीं रात ईरान पर हवाई हमले किए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है. ये कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर की जा रही है. इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के अहम ठिकानों पर हमले और तेज किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर जमीनी सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला है.

ईरान का दावा- अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया

सैन्य कार्रवाई के बीच ईरान ने कई बड़े दावे किए हैं. ईरानी मीडिया और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के अनुसार, बुशेहर के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया है. ईरान का दावा है कि करीब 3.4 करोड़ डॉलर कीमत वाला यह ड्रोन कुछ ही पलों में नष्ट हो गया. हालांकि, अमेरिका ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है.

ईरान की चेतावनी- हमले जारी रहे तो होगा बड़ा जवाब

ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अगर अमेरिकी हमले कुछ और दिनों तक जारी रहे तो ईरान पूरी ताकत के साथ जवाबी सैन्य अभियान शुरू करेगा. ईरानी सेना ने यह भी चेतावनी दी कि जिन देशों की जमीन या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, वहां मौजूद अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बनाया जा सकता है.

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होर्मुज स्ट्रेट और अमेरिकी ठिकानों को लेकर बड़े दावे

ईरान के सरकारी टीवी और तस्नीम समाचार एजेंसी ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में दो तेल टैंकर विस्फोट के बाद आग की चपेट में आ गए. ईरान का कहना है कि उसने पहले ही जहाजों को इस मार्ग से न गुजरने की चेतावनी दी थी. IRGC ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के कारण होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह असुरक्षित हो गया है. इसके अलावा ईरानी मीडिया ने दावा किया कि कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए और जॉर्डन के मुवाफ़्फ़क साल्टी एयर बेस को भी निशाना बनाया गया. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

ईरान के कई शहरों में धमाकों की खबर

ईरानी मीडिया के अनुसार, अमेरिकी हमलों का दायरा अब देश के अंदर तक बढ़ गया है. यज्द, फार्स और खुज़ेस्तान प्रांत के अहवाज शहर में कई धमाकों की खबर है. स्थानीय मीडिया ने इन इलाकों में मिसाइल हमलों का दावा किया है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 06:55 AM (IST)
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