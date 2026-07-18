एक्सप्लोरर
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, कहा- 'दिल्ली पुलिस जबरदस्ती...'
Sonam Wangchuk Hunger Strike: जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक को लेकर बड़ा दावा किया है.
Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की और सोनम वांगचुक को जबरन वहां से हटाकर ले गई.
Delhi Police is cracking down at Jantar Mantar. Beating up people and taking away Sonam sir forcefully— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 18, 2026
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, कहा- 'दिल्ली पुलिस जबरदस्ती...'
विश्व
रूसी तेल खरीद पर अमेरिका लगाएगा 100 फीसदी टैरिफ? भारतीय विदेश मंत्रालय ने सवाल पर क्या कहा
विश्व
MQ-9 तबाह, तेल टैंकर पर अटैक... US ने 7वीं रात ईरान पर बरसाए बम, इराक से बहरीन तक धमाके
विश्व
18 साल बाद अमेरिका छोड़ भारत लौटे Meta के इंजीनियरिंग लीडर, बोले- ‘अब परिवार को दूर से नहीं देखना था’
Advertisement
विश्व
6 Photos
एक तरफ ईरान में मातम, दूसरी तरफ बारुद से धुआं-धुआं…, मिडिल ईस्ट से आयी ये खौफनाक तस्वीरें
विश्व
7 Photos
ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद! 179 उड़ानें रद्द, दुबई से दोहा तक, मुश्किल में फंसे यात्री
Advertisement