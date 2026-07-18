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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वसोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, कहा- 'दिल्ली पुलिस जबरदस्ती...'

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, कहा- 'दिल्ली पुलिस जबरदस्ती...'

Sonam Wangchuk Hunger Strike: जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक को लेकर बड़ा दावा किया है.

Written By : एबीपी लाइव डेस्क |  Updated at : 18 Jul 2026 07:54 AM (IST)
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Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की और सोनम वांगचुक को जबरन वहां से हटाकर ले गई.

Published at : 18 Jul 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Jantar Mantar Protest Breaking News Abp News DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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