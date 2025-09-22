'PoK खुद बोलेगा, मैं भी भारत हूं', राजनाथ सिंह ने विदेशी जमीन से पाकिस्तान की उड़ाई धज्जियां

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय संबोधित करते हुए टैरिफ के मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि भारत ने क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का तुरंत जवाब नहीं दिया. ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें 25 प्रतिशत टैरिफ पेनल्टी के तौर पर लगा है. राजनाथ सिंह रविवार (21 सितंबर) को दो दिवसीय दौरे पर मोरक्को के कासाब्लांका पहुंचे. उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी.

राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जिक्र किया. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, ''पीओके अपने आप भारत के पास आएगा. वहां अब मांग उठने लगी है. मैंने पांच सालों पहले कहा था कि पीओके अपने आप आएगा, इसके लिए हमले की जरूरत नहीं है. वह हमारा ही है. पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि वे भारतीय हैं.''

टैरिफ के मामले पर क्या बोले रक्षा मंत्री

राजनाथ सिंह ने ट्रंप के टैरिफ के मामले पर कहा, ''हमने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, जो लोग उदार और बड़े दिल वाले होते हैं, वे किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं.'' राजनाथ सिंह ने बातों ही बातों में अमेरिका पर निशाना भी साध दिया. वे इससे पहले भी कई बार अमेरिका पर टिप्पणी कर चुके हैं.

भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर गए हैं. उनके साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी गए हैं. जयशंकर और मार्को रुबियो के बीच सोमवार (22 सितंबर) को मीटिंग भी होगी. यह मीटिंग दोनों देशों के ट्रेड डील और टैरिफ के मसले को हल कर सकती है.

मोरक्को का दौरा क्यों बन गया ऐतिहासिक

राजनाथ सिंह भारत की ओर से मोरक्को का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री हैं. इसी वजह से यह ऐतिहासिक बन गया. इस यात्रा को भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. रक्षा मंत्री अपने प्रवास के दौरान द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और रक्षा एवं सामरिक सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे.