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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-China Tension: शी जिनपिंग की पीठ में ट्रंप ने भोंका छुरा! पहले मिले अब उनकी कंपनियां करेंगे बैन, टारगेट सेट

US-China Tension: शी जिनपिंग की पीठ में ट्रंप ने भोंका छुरा! पहले मिले अब उनकी कंपनियां करेंगे बैन, टारगेट सेट

अमेरिका में पेश हुए सीसीपी सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट के तहत चीन की सैन्य और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी कंपनियों पर तय समय सीमा में प्रतिबंध लगाने की तैयारी तेज हो गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 22 May 2026 12:05 PM (IST)
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चीन से संबंध बेहतर करने गए ट्रंप के दौरे के तुरंत बाद अमेरिका में एक ऐसा विधेयक पेश किया गया है, जिससे शी जिनपिंग नाराज हो सकते हैं. ऐसा उस वक्त हुआ है, जब हाल ही में ट्रंप चीन के दौरे से लौटे हैं. अमेरिका में दो वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने चीन के सैन्य-औद्योगिक तंत्र से जुड़े चीनी संस्थानों पर प्रतिबंधों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया है. उनका कहना है कि अमेरिका अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) से जुड़े खतरों के खिलाफ कार्रवाई में और देरी नहीं कर सकता. सीनेटर रिक स्कॉट और प्रतिनिधि एलिस स्टेफानिक ने 'सीसीपी सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट' पेश किया. इस विधेयक के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को उन चीनी व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ एक साल के भीतर कार्रवाई करना जरूरी होगा, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा के लिए खतरा माना है.

इस विधेयक का मकसद वित्त वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करना है. इसके तहत एक साल की 'शॉट क्लॉक' (समय सीमा) तय की जाएगी, जिसके भीतर पहचानी गई संस्थाओं को ट्रेजरी विभाग की 'नॉन-एसडीएन चीनी सैन्य-औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कंपनियों की सूची' में शामिल करना होगा. वर्तमान कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को हर दो साल में एक रिपोर्ट पेश करनी होती है, जिसमें उन चीनी नागरिकों या संस्थाओं की पहचान की जाती है, जो अमेरिकी सरकारी सूचियों में शामिल हैं और जिन्हें एनएस-सीएमआईसी सूची में डाला जा सकता है. हालांकि, ट्रेजरी विभाग पर इस सूची को अपडेट करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा लागू नहीं है. प्रस्तावित कानून इस व्यवस्था को बदल देगा.

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कम्युनिस्ट चीन हमारा दुश्मन

विधेयक के मसौदे के अनुसार, राष्ट्रपति की ओर से उपधारा (ए) के तहत रिपोर्ट पेश करने के एक साल के भीतर ट्रेजरी सचिव ट्रेजरी सचिव संबंधित विदेशी नागरिकों को इस सूची में शामिल करना होगा और इसका संशोधित संस्करण 'फेडरल रजिस्टर' में प्रकाशित करना होगा. स्कॉट ने कहा कि जैसे ही किसी संस्था की पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में हो जाती है, अमेरिका को तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. स्कॉट ने कहा, "सीसीपी के सैन्य हितों के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस देश में कारोबार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. कम्युनिस्ट चीन हमारा दुश्मन है और अब हमें जागकर उसी के अनुरूप कार्रवाई शुरू करनी चाहिए."

सीसीपी-सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट

उन्होंने आगे कहा, "जब किसी व्यक्ति की पहचान हमारी सुरक्षा और हमारी जीवनशैली के लिए खतरे के रूप में हो जाती है तो हमें उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए. यह विधेयक इसी कमी को दूर करता है." स्टेफानिक ने कहा कि यह बिल रिपब्लिकन पार्टी के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका मकसद चीन के सैन्य विस्तार से जुड़ी चीनी कंपनियों पर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता को  कम करना है. उन्होंने कहा, "यह एक व्यावहारिक कानून है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेजरी विभाग अब कम्युनिस्ट चीन के दुर्भावनापूर्ण प्रभाव और सैन्य विस्तार से जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई में और देरी न कर सके." स्टेफानिक ने आगे कहा, "पिछले साल कांग्रेस ने प्रशासन से उन चीनी कंपनियों पर रिपोर्ट देने को कहा था जो बढ़े हुए प्रतिबंधों के दायरे में आती हैं. सीसीपी-सैंक्शंस शॉट क्लॉक एक्ट यह सुनिश्चित करेगा कि इन कंपनियों पर उतनी ही तेजी से प्रतिबंध लगाए जाएं, जितनी तेजी से अमेरिका को जवाब देने की जरूरत है."

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Published at : 22 May 2026 12:05 PM (IST)
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