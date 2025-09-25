हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPalestine Conflict: 'भारत ने भूमिका त्यागी, फिलिस्तीन मुद्दे पर हमें नेतृत्व की जरूरत', सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला

Palestine Conflict: 'भारत ने भूमिका त्यागी, फिलिस्तीन मुद्दे पर हमें नेतृत्व की जरूरत', सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला

Sonia Gandhi On Palestine: सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अक्टूबर 2023 से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शत्रुता बढ़ने के बाद से भारत ने अपनी भूमिका लगभग त्याग दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 25 Sep 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को द हिंदू में लेख लिखकर सरकार के रुख की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने लिखा कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत को नेतृत्व का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, जो अब न्याय, पहचान, सम्मान और मानवाधिकारों की लड़ाई बन गया है. 

सोनिया गांधी ने कहा कि व्यक्तिगत कूटनीति की यह शैली कभी भी स्वीकार्य नहीं है और यह भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शक नहीं हो सकती. दुनिया के अन्य हिस्सों, खासकर अमेरिका में ऐसा करने के प्रयास हाल के महीनों में सबसे दर्दनाक और अपमानजनक तरीके से विफल हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत मित्रता से प्रेरित लगती है, न कि भारत के संवैधानिक मूल्यों या उसके रणनीतिक हितों से.

'भारत दो देश समाधान का समर्थक'
सोनिया गांधी ने कहा कि इजरायल-फिलिस्तीन के गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर भी भारत ने लंबे समय से सैद्धांतिक रुख अपनाया है. शांति और मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि भारत 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को मान्यता देने वाले देशों में एक था और लगातार 2-देश समाधान का समर्थन करता आया है.

भारत ने UN के कई प्रस्तावों का किया समर्थन
उन्होंने कहा कि भारत इजरायल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को मानते हुए फिलिस्तीन के राज्य बनने को अपनी स्वीकृति देता है. भारत ने सालों से फिलिस्तीनी अधिकारों की पुष्टि करने वाले और पश्चिमी तट पर कब्जे के विस्तार की निंदा करने वाले कई संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का समर्थन किया है. साथ ही, भारत ने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध भी बनाए रखे हैं. भारत ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी दी है, जिसमें छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य मदद के अलावा गाजा और पश्चिमी तट के संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण भी शामिल है.

'भारत ने अब अपनी भूमिका लगभग त्याग दी'
सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दो सालों में अक्टूबर 2023 से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शत्रुता बढ़ने के बाद से भारत ने अपनी भूमिका लगभग त्याग दी है. 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायली नागरिकों पर हमले के बाद से 55,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं. गाजावासियों को अकाल जैसी स्थिति में धकेल दिया गया है, जहां इजरायली सेना अत्यंत आवश्यक चीजें जैसे भोजन, दवा और अन्य सहायता पहुंचाने में भी बाधा डाल रही है. 

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गहरी चुप्पी, मानवता और नैतिकता दोनों का परित्याग है. ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की कार्रवाई भारत के संवैधानिक मूल्यों के बजाय इजरायली प्रधानमंत्री और पीएम मोदी के बीच व्यक्तिगत मित्रता से प्रेरित है. व्यक्तिगत कूटनीति की यह शैली कभी भी स्वीकार्य नहीं होती और न ही भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शक हो सकती है. 

ये भी पढ़ें

IND VS PAK: एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'

Published at : 25 Sep 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
Palestine Pm Modi INDIA Sonia Gandhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
IND VS PAK: एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
IND VS PAK: एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
एशिया कप विवाद पर शशि थरूर का बड़ा बयान- 'हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना चाहिए था'
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget