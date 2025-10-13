'ये गलत तरीके हैं, इन्हें सुधारो', ट्रंप के 100 परसेंट टैरिफ पर भड़का चीन, दे डाली चेतावनी

चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपल ने बीजिंग पर 100 फीसद टैरिफ का ऐलान कर दिया. इसे लेकर अब चीन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका बीजिंग के सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना पर आगे बढ़ता है हम अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएंगे. इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव एक बढ़ गया है.

'गलत परंपराओं को तुरंत सुधारे अमेरिका'

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने टैरिफ को लेकर कहा कि अमेरिका अपनी गलत परंपराओं को तुरंत सुधारना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोई भी कार्रवाई समानता, सम्मान और पारस्परिक लाभ पर आधारित होनी चाहिए.

चीन पर लगने वाला कुल टैरिफ बढ़कर 130 फीसदी हुआ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन पर लगने वाला नया टैरिफ और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर यूएस नियंत्रण 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे. अब अमेरिका में चीनी आयात पर कुल 130 फीसदी टैरिफ लगेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि 100 फीसदी टैरिफ लागू रहेगा, हालांकि इसकी समय सीमा बदल सकती है. ट्रंप से पूछा गया किया क्या 1 नवंबर को चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना अभी भी है? इस पर ट्रंप ने कहा, हां... अभी तो यही है. देखते हैं क्या होता है."

टैरिफ से संबंध बिगड़ेंगे: चीन

चीन ने हाई-टेक उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण और कड़े कर दिए हैं. दुनिया के करीब 90 फीसदी रेयर अर्थ के प्रोसेसिंग का काम चीन में होता है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन से लेकर सोलर पैनल में होता है. बीजिंग ने इस पदार्थों पर नियंत्रण ऐसे समय में लगाया जब चीन और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है और कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका पर चीन के खिलाफ निर्यात नियंत्रण उपायों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है. चीन ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने की धमकियां देकर चीन के साथ संबंध सुधरने के बजाए बिगड़ेंगे.

