चीन में 11 लोगों को फांसी की सजा, करोड़ों डॉलर के ऑनलाइन फ्रॉड का आरोप, जानें पूरा मामला

China Executes Scam Gang Members: चीन ने म्यांमार से जुड़े साइबर ठगी नेटवर्क के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को बड़ा कदम उठाया है. समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, म्यांमार आधारित आपराधिक गिरोहों से जुड़े 11 लोगों को फांसी दी गई है, जिनमें ऑनलाइन ठगी से जुड़े मुख्य सदस्य भी शामिल हैं. यह कार्रवाई दक्षिण-पूर्व एशिया में फल-फूल रहे अरबों डॉलर के साइबर स्कैम उद्योग के खिलाफ चीन की अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है.

इन 11 दोषियों को सितंबर में पूर्वी चीन के वेंझोउ शहर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. अदालत ने गुरुवार को ही सजा पर अमल कराते हुए सभी को फांसी दे दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि मृत्युदंड को बीजिंग स्थित सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट से भी मंजूरी मिल चुकी थी.

हत्या, अपहरण, धोखाधड़ी जैसे संगीन अपराध हुए साबित

शिन्हुआ के अनुसार, दोषियों पर जानबूझकर हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने, अवैध हिरासत, धोखाधड़ी और अवैध कैसीनो संचालन जैसे गंभीर आरोप साबित हुए थे. अदालत ने माना कि वर्ष 2015 से अब तक किए गए अपराधों से जुड़े सबूत निर्णायक और पर्याप्त हैं. फांसी पाए लोगों में कुख्यात मिंग फैमिली आपराधिक गिरोह के सदस्य भी शामिल थे. रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरोह की गतिविधियों के कारण 14 चीनी नागरिकों की मौत हुई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे. सरकारी मीडिया ने बताया कि फांसी से पहले दोषियों के करीबी रिश्तेदारों को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी.

म्यांमार सीमा क्षेत्रों में फल-फूल रहा ये ठगी नेटवर्क

म्यांमार के कानूनविहीन सीमावर्ती इलाकों में स्कैम सेंटर तेजी से फैलते रहे हैं, जो अब एक बहु-अरब डॉलर के अवैध उद्योग का रूप ले चुके हैं. इन स्कैम केंद्रों में आमतौर पर विदेशी नागरिकों को काम पर लगाया जाता है, जिनमें बड़ी संख्या में चीनी नागरिक भी शामिल हैं. कई पीड़ितों का कहना है कि उन्हें तस्करी के जरिए लाया गया और जबरन ऑनलाइन ठगी करने को मजबूर किया गया.

KK पार्क जैसे स्कैम हब पर छापे

म्यांमार के मायावाडी क्षेत्र में स्थित KK पार्क, जो स्कैम सेंटर और मानव तस्करी का बड़ा अड्डा माना जाता है, वहां छापेमारी भी की गई थी. हालांकि कार्रवाई के समय तक उसके संचालक फरार हो चुके थे. बीते कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है, ताकि इन स्कैम केंद्रों पर नकेल कसी जा सके. इस सहयोग के तहत हजारों लोगों को चीन वापस लाया गया है.

अरबों डॉलर का वैश्विक साइबर ठगी नेटवर्क

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के अनुसार, रोमांस आधारित निवेश ठगी जैसे ऑनलाइन स्कैम के जरिए चलने वाला यह वैश्विक उद्योग हर साल करीब 40 अरब डॉलर का है. अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि चीनी और दक्षिण-पूर्व एशियाई गिरोह साइबर स्कैम सेंटरों के जरिए हर साल दर्जनों अरब डॉलर कमा रहे हैं. इस साल जनवरी में अधिकारियों ने कथित स्कैम किंगपिन और प्रतिबंधित प्रिंस ग्रुप के प्रमुख चेन झी को गिरफ्तार किया था. बाद में उसे प्रत्यर्पण के जरिए चीन लाया गया, जहां उससे पूछताछ और कानूनी कार्रवाई जारी है.