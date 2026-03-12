मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने बयान जारी किया है. उन्होंने खाड़ी देशों में जारी जंग को दुनिया की शांति के लिए खतरा बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी जारी किया है. एंटोनियो गुटेरेस का बयान ऐसे समय आया है, जब दुनिया तेल संकट से जूझ रही है. मिडिल ईस्ट में पनपी अशांति ने कई देशों में तेल की सप्लाई रोक दी है.

यूएन के जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस ने युद्ध रोकने की अपील की

यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता संकट अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. इससे आम लोगों को काफी तकलीफों को सामना करना पड़ रहा है. तनाव को कम करना और बातचीत ही इसका एकमात्र रास्ता है. मैं सभी पार्टियों से जोर देकर गुजारिश करता हूं कि वे दुश्मनी खत्म करें. अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करें. आम लोगों की रक्षा करें. तुरंत बातचीत के टेबल पर लौटें.

The unfolding crisis in the Middle East constitutes a grave threat to international peace and security and has caused immense suffering for civilians.



De-escalation and dialogue are the only way out.



I strongly urge all parties to cease the hostilities, uphold international… — António Guterres (@antonioguterres) March 12, 2026

युद्ध में ईरान के 1300 लोगों की मौत

ईरान-अमेरिका-इजरायल जंग पिछले 13 दिन से चल रही है. यह जंग 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी. इस जंग से दुनिया के हालात बदल गए हैं. ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की नियुक्ति हो चुकी है. युद्ध के चलते तेल की सप्लाई पर खतरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइन बिछाने की कोशिशें और दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं. ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल ने अबतक 10 हजार से ज्यादा सिविलियन साइट्स पर हमले किए हैं. इन घर, स्कूल और दूसरी आम जगहें भी शामिल हैं. इस युद्ध में ईरान के 1300 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें बच्चे और हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं.

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