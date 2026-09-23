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अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, ट्रंप से होगी मुलाकात, टैरिफ पर होगी बात!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में अमेरिका के फ्लोरिडा में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 23 Sep 2026 10:37 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं. इस दौरान वह फ्लोरिडा में 14 और 15 दिसंबर को होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं. सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भारत सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. मौजूदा रिपोर्टों के मुताबिक, अगर पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं तो जी20 सम्मेलन से इतर उनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है.

ट्रंप-मोदी की मुलाकात पर नजर

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प्रधानमंत्री मोदी के फ्लोरिडा दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक की संभावना है. दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हो सकती है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है. भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों को लेकर चर्चा के साथ रूस से भारत की तेल खरीद का मुद्दा भी दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण बना हुआ है. ऐसे में संभावित मोदी-ट्रंप बैठक में व्यापार और ऊर्जा से जुड़े मुद्दे चर्चा में आ सकते हैं.

रूसी तेल खरीद को लेकर भारत-अमेरिका में तनातनी

भारत की ओर से रूस से तेल खरीद जारी रखने को लेकर अमेरिका के साथ मतभेद बने हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से आयात होने वाले सामान पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी भी दे चुके हैं. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ को लेकर भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता भी प्रभावित हो रही है.
ऐसे में अगर मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है तो व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बातचीत के प्रमुख विषय हो सकते हैं.

सर्जियो गोर ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा था?

अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने हाल में प्रधानमंत्री मोदी के दिसंबर में जी20 के लिए अमेरिका आने की संभावना का संकेत दिया था. सितंबर की एक बातचीत में गोर ने कहा था कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा जाए कि जी20 में आने वाले नेताओं में वह किससे मिलना चाहेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी उनकी प्राथमिकता में होंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि मोदी की यात्रा केवल जी20 की सामूहिक बैठक तक सीमित नहीं रह सकती है और दोनों नेताओं के बीच अलग मुलाकात हो सकती है. हालांकि, भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा या ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक को लेकर अभी आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है.

जी20 के दौरान क्वाड बैठक की भी तैयारी

जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं की बैठक की भी तैयारी चल रही है. इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं. जी20 के साथ क्वाड नेताओं की संभावित बैठक को लेकर अधिकारियों के स्तर पर तैयारियां चलने की जानकारी सामने आई है. 2026 का जी20 लीडर्स समिट 14 और 15 दिसंबर को फ्लोरिडा के ट्रंप नेशनल डोरल मियामी में आयोजित होना है.

यह भी पढ़िएः आज अमेरिकी दौरे पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, व्हाइट हाउस में होगा डिनर, जानें शेड्यूल

 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 23 Sep 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Canada NARENDRA MODI Mark Carney
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