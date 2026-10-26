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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'अपनी रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे', इस्माइल बघाई बोले- युद्ध की स्थिति में ईरान

'अपनी रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे', इस्माइल बघाई बोले- युद्ध की स्थिति में ईरान

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति की संभावना पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं. उन्होंने कहा है कि तेहरान किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है, पीछे नहीं हटेगा.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Oct 2026 03:38 PM (IST)
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ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ स्थिति रखते हुए कहा है कि तेहरान हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है. अपनी रक्षा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा. यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के सीनियर अधिकारी ईरान के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले थे.  

इस्माइल बघाई ने कहा है कि हम युद्ध की स्थिति में हैं. आत्मरक्षा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे. साथ ही सेना का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि सशस्त्र बलों को देश की रक्षा करने में किसी तरह का संदेह नहीं है.

ईरान का इशारा है कि वह किसी भी तरह की परिस्थिति से पीछे हटने वाले नहीं हैं, उसका डटकर सामना करने को तैयार हैं.

किन मुद्दों पर होना है चर्चा?  

बघाई ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि चार देशों की इस मीटिंग में फिलिस्तीन, इजरायल और लेबनान के मुद्दों पर बातचीत होगी. उन्होंने इसे अमेरिका की आक्रमकता कहकर संबोधित किया है.

इधर, यूरोप के रुख में किसी तरह के बदलाव आने के अनुमान पर कहा है कि उन्हें पक्का नहीं पता, और हो सकता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक इशारा हो. 

यूरोपीय देशों को लेकर क्या बोले बघाई? 

बघाई ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर ईरान पर होने वाले हमलों को समर्थन देने या उन्हें बढ़ावा देने का आरोप मढ़ा है. उन्होंने प्रतिबंधों को लागू करने के मामले में इन देशों पर अमेरिका के नक्शेकदम पर चलने की बात कही है. 

इजरायल में होने वाले चुनावों पर कसा तंज

बघाई ने यह सारी बातें अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं हैं. इसके अलावा बघाई ने इजरायल में होने वाले चुनावों को लेकर भी तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि 'स्ट्रेंजलव फिल्म' की तरह वहां अलग-अलग गिरोह हैं. यह एक दूसरे की बुराई करने की होड़ में शामिल हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो अलग-अलग लोगों के बीच हत्या करने का कॉम्पीटिशन है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 26 Oct 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
US Middle East Conflict IRAN
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