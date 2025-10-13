जिसने लिया था भारत से पंगा, अब वो समंदर में हो गया शर्टलेस, किसको किया किस, वायरल हुआ वीडियो

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी के अफेयर की खबरें एक बार फिर चर्चा में हैं. दावा किया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. ट्रूडो और पेरी हाल ही में एक यॉट पर नजर आए. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने कैलिफोर्निया के सांता बारबरा तट पर काफी वक्त बिताया. यॉट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें ट्रूडो और पेरी ने एक-दूसरे को किस किया था.

दरअसल ट्रूडो ने साल 2023 में अपनी सोफी से 18 साल बाद तलाक ले लिया. वहीं कैटी पेरी का इस साल एक्टर ऑरलैंजो ब्लूम के साथ ब्रेकअप हुआ. पेरी के ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद ही ट्रूडो के साथ अफेयर की चर्चा होने लगी थी. इस साल जुलाई में ट्रूडो और पेरी को साथ देखा गया था. टीएमजेड की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे. इस मुलाकात के बाद अब वे दोनों फिर साथ नजर आए हैं.

वायरल वीडियो को लेकर क्या किया जा रहा दावा

कैटी पेरी और ट्रूडो एक यॉट पर नजर आए. वहां मौजूद एक शख्स ने डेली मेल को बताया, कैटी का यॉट एक पब्लिक व्हेल-वॉटिंग बोट के पास आया था. इसके बाद ट्रूडो और पेरी ने साथ वक्त बिताया. एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें ट्रूडो और पेरी ही हैं. ट्रूडो शर्टलेस नजर आ रहे हैं और उन्होंने पेरी को किस भी किया.

JUST IN: Katy Perry and Ex-Canadian Prime Minister Justin Trudeau Seen Dining Together in Montreal pic.twitter.com/Sj6IBtvCUe — MAGAgeddon (@MAGAgeddon) July 29, 2025

भारत के प्रति ठीक नहीं था ट्रूडो का रवैया

ट्रूडो बतौर प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ अपने रवैये को लेकर काफी चर्चा में थे. उन पर आरोप लगा था कि वे खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम रुख अपनाते हैं. ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे. ट्रूडो अब अपनी निजी जिंदगी की वजह से चर्चा में हैं.