हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वBritain First-Cousin Marriage: दुनिया के इस देश में फर्स्ट कजिन मैरिज को लेकर मच गया तहलका! संसद में उठी रोक की मांग

Britain First-Cousin Marriage: दुनिया के इस देश में फर्स्ट कजिन मैरिज को लेकर मच गया तहलका! संसद में उठी रोक की मांग

ब्रिटेन में फर्स्ट कजिन मैरिज कानूनी है. ये बात NHS ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है. उन्होंने इसके फायदे बताए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रिटेन में फर्स्ट कजिन से शादी कानूनी है. यह परंपरा 16वीं सदी से मान्य है, जब हेनरी VIII ने रिश्तेदारी के नियम बदलकर अपनी पत्नी ऐन बोलेन की चचेरी बहन कैथरीन हॉवर्ड से शादी की थी. आज भी ब्रिटेन का कानून केवल माता-पिता, बच्चों और भाई-बहन के बीच विवाह पर रोक लगाता है, लेकिन चचेरे भाई-बहन के बीच शादी पर कोई रोक नहीं है.

हाल ही में ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया, जिसमें फर्स्ट कजिन शादियों के फायदे और नुकसान दोनों पर चर्चा की गई. NHS ने कहा कि ऐसे विवाह परिवार के सपोर्ट सिस्टम और आर्थिक लाभ को मजबूत करते हैं. इसके जेनेटिक खतरे गर्भावस्था में धूम्रपान या देर से बच्चा पैदा करने जैसे अन्य जोखिमों से तुलना योग्य हैं. हालांकि, NHS ने माना कि ऐसे बच्चों में जन्मजात बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. यही वजह है कि रिपोर्ट के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस शुरू हो गई.

संसद में उठी रोक की मांग
कंजरवेटिव सांसद रिचर्ड होल्डन ने इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए संसद में बिल पेश किया है. उनका कहना है कि यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और सरकार को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आलोचकों का आरोप है कि इस तरह की गाइडलाइंस जागरूकता अभियान को कमजोर करती हैं और खतरनाक सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा देती हैं.

रिसर्च और स्वास्थ्य संबंधी खतरे
Born in Bradford रिसर्च (2024) ने इस विषय पर महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए, जिसके मुताबिक फर्स्ट कजिन कपल के बच्चों में किसी वंशानुगत बीमारी की संभावना 6% होती है, जबकि सामान्य बच्चों में यह 3% है. इन बच्चों में 11% संभावना होती है कि उन्हें बोलने और भाषा से जुड़ी समस्या हो (अन्य बच्चों में 7%). फर्स्ट कजिन बच्चों का अच्छे विकास स्तर तक पहुंचने की संभावना 54% है, जबकि अन्य बच्चों में यह 64% है. इस रिपोर्ट ने साफ किया कि गरीबी जैसे सामाजिक कारकों को अलग करने के बाद भी स्वास्थ्य जोखिम वास्तविक हैं.

ब्रिटेन के दक्षिण एशियाई समुदाय में प्रचलन
ब्रिटेन में सामान्य तौर पर फर्स्ट कजिन मैरिज की दर बहुत कम (लगभग 1%) रह गई है, लेकिन कुछ समुदायों में यह अब भी आम है. ब्रैडफोर्ड के तीन inner-city क्षेत्रों में पाकिस्तानी मूल की लगभग 46% महिलाएं अपने पहले या दूसरे चचेरे भाई से शादी कर चुकी हैं. यह परंपरा सांस्कृतिक और पारिवारिक कारणों से आज भी कायम है.

आलोचना और व्यक्तिगत अनुभव
कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवारों ने ऐसी शादियों के खिलाफ आवाज उठाई है. आइशा अली-खान, जिनके तीन भाइयों की मृत्यु जन्मजात बीमारियों से हुई. आइशा अली-खान ने कहा कि उनके माता-पिता के कजिन मैरिज की वजह से ही यह त्रासदी हुई. फ्रीडम चैरिटी की प्रमुख अनीता प्रेम का कहना है कि ऐसी शादियां बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा हैं.

ये भी पढ़ें: Chinese Minister Crime: चीन की जिनपिंग सरकार के पूर्व मंत्री को मिली मौत की सजा! वजह जानकर चौक जाएंगे आप

Published at : 29 Sep 2025 04:04 PM (IST)
Tags :
Britain Marriage WORLD NEWS IN HINDI Cousin Marriage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 19 वाइल्ड कार्ड, तान्या मित्तल, शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक और भी बहुत कुछ, शिखा मल्होत्रा ​​के साथ
रजत बेदी बालीवुड की बड्स स्टोरी पर लव स्टोरी फेम करियर और अधिक
जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर से पहले कराएं Re-KYC| Paisa Live
Death Threat: Rahul Gandhi को 'गोली मारने' की धमकी पर Congress का Amit Shah को पत्र
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
Embed widget