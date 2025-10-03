अरबपति परोपकारी बिल गेट्स ने कहा कि महात्मा गांधी के समानता और गरिमा के आदर्श गेट्स फाउंडेशन के कार्यों की नींव हैं. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने ऐसी अनेक पहल और समाधान विकसित किए हैं, जो ‘ग्लोबल साउथ’ में लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं और उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं.

‘ग्लोबल साउथ’ शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है. गेट्स सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास और गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह को संबोधित कर रहे थे. यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर भारतीय संस्कृति, कला और खानपान को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था.

बिल गेट्स ने कहा, 'यह उपयुक्त है कि हम महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एकत्र हुए हैं. उन्होंने समानता और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा जैसे आदर्शों की वकालत की, जो हमारे काम की बुनियाद हैं.' माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमेन और बोर्ड सदस्य गेट्स ने कहा, 'आज भारत नवाचार में एक वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है और ऐसे समाधान विकसित कर रहा है, जिनमें ग्लोबल साउथ के लाखों लोगों की जान बचाने और जीवन सुधारने की क्षमता है. हम भारत की विकसित भारत 2047 यात्रा में साझेदारी जारी रखने की आशा करते हैं.'

इस आयोजन में गेट्स के अलावा वॉशिंगटन और सिएटल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. इसके अलावा वॉशिंगटन और सिएटल में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत बिनय प्रधान ने सनी ओल्ड वेस्टबरी कॉलेज स्थित गांधी पीस गार्डन का दौरा किया और विश्वविद्यालय समुदाय से बातचीत की.

न्यूयॉर्क में भारत के वाणिज्य दूतावास सोशल मीडिया प्लेटऑपर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2019 को इस गार्डन का उद्घाटन किया था. इसमें अमेरिका के सभी 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 150 पेड़ लगाए गए हैं, जो गांधीजी के शाश्वत संदेश-शांति, सद्भाव और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक हैं.' वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने भारतीय प्रवासी समुदाय, विद्यार्थियों, पेशेवरों और भारत के मित्रों की भागीदारी के साथ महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और विभिन्न कार्यक्रम संपन्न किए.