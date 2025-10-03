हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां

कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी? जानें अंबानी और गौतम अडानी के मुकाबले कहां

Pakistan Richest Man Shahid Khan Networth: शाहिद खान पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी संपत्ति ने उन्हें वैश्विक अरबपतियों की सूची में शामिल किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Oct 2025 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

शाहिद खान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरबपति उद्योगपति हैं, जिन्हें आज पूरी दुनिया एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर जानती है. उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, लेकिन उन्होंने अमेरिका जाकर अपने करियर की शुरुआत की. आज उनकी उम्र 74 साल है और वे अमेरिका में बसे हुए हैं. वे ऑटो पार्ट्स सप्लायर कंपनी फ्लेक्स-एन-गेट (Flex-N-Gate) के मालिक हैं और खेलों में भी बड़ी टीमों में निवेश करते हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में उनकी कुल नेटवर्थ 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये है.

शाहिद खान के बिजनेस का सफर फ्लेक्स-एन-गेट कंपनी से शुरू हुआ था. यह कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स सप्लायर कंपनियों में गिनी जाती है. फ्लेक्स-एन-गेट के पास हजारों कर्मचारी काम करते हैं और इसके कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं. कंपनी का मुख्य कारोबार कार कंपनियों को पार्ट्स सप्लाई करना है और इसकी वजह से शाहिद खान का नाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में विश्व स्तर पर जाना जाता है.

खेलों में निवेश
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सफलता पाने के बाद शाहिद खान ने खेलों में भी निवेश किया. वे अमेरिकी फुटबॉल लीग की टीम जैक्सनविल जगुआर्स (Jacksonville Jaguars) के मालिक हैं. इसके अलावा इंग्लैंड का फुलहम फुटबॉल क्लब (Fulham F.C.) भी उनके स्वामित्व में है. इस तरह शाहिद खान को एक स्पोर्ट्स टाइकून के रूप में भी पहचाना जाता है.

भारत और पाकिस्तान के अरबपतियों की तुलना
शाहिद खान पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उनकी तुलना भारत के बड़े उद्योगपतियों से की जाए तो उनकी संपत्ति अपेक्षाकृत कम है. फोर्ब्स की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे अमीर  आदमी 10,090 करोड़ डॉलर है, जबकि गौतम आडानी की संपत्ति  6,730 करोड़ डॉलर है.

पाकिस्तान के लिए महत्व
शाहिद खान की सफलता पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है. उन्होंने दिखाया कि कठिन हालात और सीमित अवसरों के बावजूद मेहनत और बिजनेस समझ के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है. वे न केवल पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसे उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इतिहास रचा है. उनकी सफलता की कहानी पाकिस्तान के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और देश की वैश्विक पहचान को मजबूत करती है.

ये भी पढ़ें: Russia-Pakistan Defence Deal: जिस JF-17 थंडर लड़ाकू विमान के लिए रूस पाकिस्तान को देगा इंजन, जानें वो कितना ताकतवर, क्यों डील से भारत परेशान?

Published at : 03 Oct 2025 10:57 AM (IST)
Tags :
Pakistan World News In Hindi Shahid Khan Pakistani Businessman
और पढ़ें
