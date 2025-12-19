Bangladesh Violence Live: आज शाम बांग्लादेश पहुंचेगा उस्मान हादी का शव, आवामी लीग के दफ्तर फूंके, हिंदू युवक को पेड़ से टांगकर जलाया
Osman Hadi Death Bangladesh Violence Live: बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद देशभर में हिंसक प्रदशन हो रहे. मीडिया हाउस को जला दिया, इंडियन हाई कमिशन और शेख मुजीबुर्रहमान के घर पर भी हमला हुआ.
19 दिसंबर को छात्र विद्रोह के नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद, बांग्लादेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे. ढाका में जनता के आक्रोश के बीच, कई प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और अखबारों के कार्यालयों में तोड़फोड़ की. यूनुस ने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई का वादा किया और एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की.
बांग्लादेश में ‘जुलाई विद्रोह’ के एक प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की 6 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद गुरुवार रात सिंगापुर के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. पिछले हफ्ते अज्ञात बंदूकधारियों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, 'आज मैं आपके समक्ष अत्यंत दुखद समाचार लेकर आया हूं. जुलाई विद्रोह के निडर योद्धा और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे.'
Bangladesh Violence Live: आंदोलन को भड़काकर दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश
बांग्लादेश के खेल मंत्री आसिफ महमूद सजीब भुइयां ने कहा, 'जब भी हम इस देश के लिए एकजुट होते हैं, कोई स्वार्थी समूह अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देकर हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें विवादों में घसीटता है और हमारे संघर्ष पर सवाल उठाने का मौका देता है. हम यह साफ करना चाहते हैं कि आज की उकसावे वाली कार्रवाई में शामिल लोगों की हम पहचान कर रहे हैं. कुछ लोग हादी की शहादत के बाद न्याय की मांग करने वाले हमारे आंदोलन को भड़काकर दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.'
Bangladesh Violence Live: आवामी लीग का दफ्तर फूंका
ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, चटगांव में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं. भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. उन्होंने उच्चायोग पर ईंटें फेंकीं. इसके अलावा, शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी के घर में तोड़फोड़ की गई और उसे आग लगा दी गई. राजशाही स्थित अवामी लीग ऑफिस में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई.
