हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को किया तलब, कहा- 'राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में...आपसी सम्मान में आई कमी'

बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को किया तलब, कहा- 'राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में...आपसी सम्मान में आई कमी'

नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और आधिकारिक आवास के परिसर के बाहर हुई घटनाओं को लेकर बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 23 Dec 2025 02:34 PM (IST)
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आज (23 दिसंबर 2025) को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर भारत में राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शनों पर ढाका की गंभीर चिंता व्यक्त की है. द डेली स्टार ने मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेश सचिव असद आलम सियाम ने सुबह करीब 9:30 बजे राजदूत से मुलाकात की.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अनुसार शनिवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और आधिकारिक आवास के परिसर के बाहर हुई घटनाओं के अलावा सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा केंद्र में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं पर आपत्ति जताई गई है. बांग्लादेश ने भारत में स्थित अपने कई राजनयिक मिशनों के बाहर हुए प्रदर्शनों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की.

राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील 
ढाका ने राजनयिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा और धमकी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे कार्यों से राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और आपसी सम्मान में कमी आती है. बांग्लादेश ने भारत से इन घटनाओं की गहन जांच करने और बांग्लादेश के राजनयिक मिशनों और संबंधित सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है. 

दिल्ली-अगरतला स्थित दूतावासों में वीजा सेवाएं निलंबित 
बांग्लादेश ने कहा कि वह भारत से अंतरराष्ट्रीय और राजनयिक दायित्वों के मुताबिक राजनयिक कर्मियों की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के लिए तत्काल और उचित कदम उठाने की उम्मीद करता है. सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर नई दिल्ली और अगरतला स्थित दूतावासों ने सभी कांसुलर और वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं. कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग की तरफ से नियुक्त एक तीसरे पक्ष की ओर से संचालित वीजा आवेदन केंद्र को प्रदर्शनों के बाद बंद कर दिया गया है. नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग परिसर में सोमवार को लगाए गए एक नोटिस में कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण सभी कांसुलर और वीजा सेवाएं अगली सूचना तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं. 

Published at : 23 Dec 2025 02:34 PM (IST)
Muhammad Yunus INDIA BANGLADESH
