Telangana News: तेलंगाना के हैदराबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, यहां 36 साल की महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि उसने यह नाटक रचा था कि वह शौचालय में मृत पड़ा था. मृतक व्यक्ति एक निजी विश्वविद्यालय में लॉजिस्टिक्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था.

पुलिस जांच के मुताबिक, पूर्वी पोडुपल, वृंदावन कॉलोनी के 45 साल के अशोक को उसकी पत्नी पूर्णिमा और उसके सहयोगियों ने मिलकर गला घोंटकर मार डाला. पुलिस जांच के मुताबिक, इस घटना में महिला के अवैध संबंध वाले 22 साल निर्माण मजदूर और एक अन्य व्यक्ति ने भी मदद की थी.

दिल का दौरा पड़ने से मौत की शिकायत

उसने परिवार वालों से कहा कि उसके पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की. किसी को शक न हो, इसके लिए पूर्णिमा ने मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई थी. उसमें उसने उल्लेख किया था कि उसका पति शौचालय में बेहोश होकर गिर गया था और जब उसे मलकाजगिरी सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी. इस संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच भी शुरू की थी.

पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने जब जांच की तो मृतक के गले और गाल सहित शरीर के कई हिस्सों पर संदिग्ध चोट के निशान पाए गए. इससे पुलिस के मन में कई सवाल उठे. इसके बाद, पुलिस ने मृतक के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज और तकनीकी सबूत इकट्ठा किए और मृतक की पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया.

अवैध संबंध के कारण पति की हत्या

पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं. उसके मुताबिक, पति अशोक को शक था कि पूर्णिमा का अवैध संबंध है और उसने कई सवाल पूछकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. इस वजह से पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करने का फैसला किया. तदनुसार 11 तारीख को जब अशोक घर लौटा तो दूसरे और तीसरे आरोपी घर में घुस गए और उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा. मुख्य आरोपी पत्नी पूर्णिमा ने पति के पैर कसकर पकड़ लिए और उसे पीटने में मदद की.

इसके बाद, महिला के बॉयफ्रेंड ने घर में रखे कपड़े से अशोक का गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद, योजना के मुताबिक, पत्नी ने पति के कपड़े बदल दिए और ऐसा माहौल बनाया जैसे वह नहाते समय मर गया हो, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है.