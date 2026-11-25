तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम को लेकर उठे विवाद पर भाजपा ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को घेरा है. भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन से सवाल करते हुए कहा कि जो लोग संविधान को अपनी जेब में लेकर घूमने की बात करते हैं, वे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं.

दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह मामला भारत के संवैधानिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है. उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केवल एक दिन के लिए कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश को लागू नहीं किया.

राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा सवाल

सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमेशा संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है और उसके निर्णय का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है.

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि इस मामले ने संविधान की रक्षा का दावा करने वाले लोगों के दोहरे रवैये को उजागर कर दिया है. उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन में किसी दूसरे धर्म के त्योहार के अवसर पर ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत है?

सनातन धर्म को खत्म करने की विचारधारा का लगाया आरोप

त्रिवेदी ने इस विवाद को केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित मामला मानने से इनकार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे इंडिया गठबंधन की सनातन धर्म को खत्म करने वाली विचारधारा काम कर रही है. उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को कमजोर करने की कथित अंतरराष्ट्रीय साजिश से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सामने आया यह मामला कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के व्यवहार का हिस्सा है. हालांकि, ये सभी आरोप सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए हैं.

इंडिया गठबंधन के लिए दूसरा शाहबानो मामला बताया

भाजपा सांसद ने इस विवाद की तुलना शाहबानो प्रकरण से भी की. उन्होंने कहा कि यह मामला इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगियों के लिए दूसरा शाहबानो मामला साबित हो सकता है. त्रिवेदी ने पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी की पुस्तक का भी हवाला दिया.

उन्होंने कांची के शंकराचार्य की गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए कहा कि मुखर्जी ने अपनी पुस्तक में सवाल उठाया था कि क्या राज्य की मशीनरी ईद के दौरान किसी मुस्लिम धर्मगुरु को गिरफ्तार करने का साहस करती? त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम को लेकर पैदा हुआ विवाद धार्मिक आस्था, संवैधानिक अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की.