हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर पहुंचे कुछ लोग तो ढाका ने फैलाया झूठ, कहा - 'यह बेहद...'

बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर पहुंचे कुछ लोग तो ढाका ने फैलाया झूठ, कहा - 'यह बेहद...'

Bangladesh Government: बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उपद्रवियों को उच्चायोग की पेरिमीटर के बाहर अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई, इससे परिसर के अंदर कर्मचारियों में दहशत फैल गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Dec 2025 09:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी को लेकर नाराजगी जताई है. बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि 20 दिसंबर, 2025 को बांग्लादेश उच्चायोग के आवास पर कुछ लोगों ने पहुंचे और उन्होंने बेरिकेडिंग के साथ तोड़फोड़ की. यह घटना अनुचित और बेहत खेदजनक है. 

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार (21 दिसंबर, 2025) को इस मामले को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है. बयान में कहा गया, “शनिवार (20 दिसंबर, 2025) को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के आवास पर हुई अनुचित घटना अत्यंत खेदजनक है और इसे भ्रामक प्रचार के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है.”

बयान में कहा गया, “उपद्रवियों को उच्चायोग की पेरिमीटर के ठीक बाहर अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई, जिससे परिसर के अंदर मौजूद कर्मचारियों में दहशत फैल गई. इस ऑर्गनाइजाइड कार्यक्रम के बारे में उच्चायोग को कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी. हालांकि, हमने भारत सरकार की इस प्रतिबद्धता पर ध्यान दिया है कि वह भारत में स्थित बांग्लादेश के सभी राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.”

बांग्लादेश सरकार ने संदिग्धों को किया गिरफ्तार- बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम भारतीय अधिकारियों की ओर से एक बांग्लादेशी नागरिक, जो इत्तेफाक से हिंदू समुदाय से संबंधित है, पर हुए एक अलग हमले को अल्पसंख्यकों पर हमलों के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं.” 

बयान में कहा गया, “बांग्लादेश सरकार ने इस घटना में शामिल संदिग्धों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है. बांग्लादेश में अंतर-सामुदायिक स्थिति दक्षिण एशिया के कई अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर है. बांग्लादेश का मानना है कि क्षेत्र (दक्षिण एशिया) के सभी देशों की सरकारों का यह दायित्व है कि वे अपने-अपने देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.”

किस मामले पर बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान

दरअसल, बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक हिंदू अल्पसंख्यक युवक दीपु चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खूब विरोध हुआ. इसके बाद इसी मामले को लेकर शनिवार (20 दिसंबर) को दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर 20 से 25 की संख्या में युवकों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की. 

यह भी पढ़ेंः 'RSS हिंदुओं के संरक्षण के पक्ष में, लेकिन मुसलमानों का...', कोलकाता में क्या बोले सरसंघचालक मोहन भागवत

Published at : 21 Dec 2025 09:40 PM (IST)
Tags :
Mob Lynching Bangladesh Government NEW DELHI BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Year Ender: टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
मनोरंजन
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Emergency जैसे हालात..फिर क्यों मौन सरकार? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Pollution
Nitish Kumar Hijab Controversy: नीतीश के हिजाब विवाद पर नया मोड़, ‘पाकिस्तान चले जाओ’ बयान से हड़कंप!
PM Modi's new house: पीएम मोदी का नया घर, क्या है खास, कब होंगे शिफ्ट? देखिए |ABPLIVE
Weather Alert: दिल्ली में ठंड से कांप रहे लोग... जानें आज अपडेट! |ABPLIVE
US Venezuela Conflict: Trump ने Venezuela से सब हड़प लिया! देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
क्रिकेट
Year Ender: टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
मनोरंजन
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
जनरल नॉलेज
Child Marriage: इस देश में होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह, जानें क्या है भारत की स्थिति
इस देश में होते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह, जानें क्या है भारत की स्थिति
लाइफस्टाइल
Green Cities: कैसी होती हैं ग्रीन सिटी, 2047 के भारत के लिए ये कितनी जरूरी?
कैसी होती हैं ग्रीन सिटी, 2047 के भारत के लिए ये कितनी जरूरी?
यूटिलिटी
बिहार से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का कितना बढ़ जाएगा किराया, जानें स्लीपर और 3AC में कितनी ज्यादा ढीली होगी जेब
बिहार से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर का कितना बढ़ जाएगा किराया, जानें स्लीपर और 3AC में कितनी ज्यादा ढीली होगी जेब
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget