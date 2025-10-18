हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यूज़विश्व'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय

Pakistan Taliban War: तालिबान ने कहा कि सीजफायर की गरिमा बनाए रखने के लिए फिलहाल किसी बदले की कार्रवाई से परहेज किया गया है. पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के तीन युवा क्रिकेटर की मौत हो गई.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 03:53 PM (IST)
पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक के बाद भी अफगानिस्तान ने युद्धविराम को लेकर दोहा में होने वाली बैठक में शामिल होने का फैसला किया है. तालिबान सरकार ने बयान जारी कर पाकिस्तान के हमले की निंदा की और कहा कि अफगानिस्तान ने फिलहाल अपनी सेना को बदला लेने से रोक रखा है. तालिबान की ओर से कहा गया कि सीजफायर की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए फिलहाल किसी बदले की कार्रवाई से परहेज किया गया है.

दोहा पहुंचे अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुहाजिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दोहा के लिए रवाना हुआ है. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में शुक्रवार (17 अक्तूबर 2025) देर रात को हमला किया था, जिसमें उसके तीन स्थानीय क्रिकेटर की मौत हो गई.

अभी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा तालिबान

तालिबान की तरफ से जारी बयान में कहा, "पाकिस्तान का हमला करना निंदनीय है, लेकिन क्षेत्रीय शांति के लिए वो अभी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा. दोनों पक्षों के बीच बातचीत का माहौल सम्मानजनक और शांतिपूर्ण बना रहे इसलिए ये निर्णय लिया गया है." पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल भी शांति वार्ता के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुका है.

'पाकिस्तान कर रहा उकसावे वाली कार्रवाई'

तालिबान के बयान में कहा गया, "अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान के हमले को भड़काऊ और युद्ध को लंबा खींचने का प्रयास मानता है. यह जानते हुए कि हम पाकिस्तान की कार्रवाई को जवाब देने का अधिकार रखते हैं इसके बावजूद हमने नई कार्रवाइयों से परहेज करने का फैसला किया है. क्षेत्र में जो भी टकराव हो रहा है वो पाकिस्तान की ओर से किए गए उकसावे के कारण हो रहा है. अफगानिस्तान क्षेत्रीय समाधान और क्षेत्रीय सुरक्षा में विश्वास करता है."

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 18 Oct 2025 03:22 PM (IST)
