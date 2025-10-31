हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबलूचिस्तान में फिर से इंटरनेट ठप, 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट का दिया गया आदेश

बलूचिस्तान में फिर से इंटरनेट ठप, 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट का दिया गया आदेश

अगस्त में भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बलूच सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया था. हालांकि, बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इसे तत्काल बहाल करने का आदेश दिया था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 31 Oct 2025 05:11 PM (IST)
बलूचिस्तान के क्वेटा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट का निर्देश दिया गया है. बलूचिस्तान सरकार ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को असामान्य और गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को भेजे गए एक पत्र में, बलूचिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से मोबाइल डेटा सर्विस को निलंबित करने का आदेश दिया. बलूचिस्तान की सरकार ने अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को 31 अक्टूबर को क्वेटा में 3जी/4जी इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए सस्पेंड करने का निर्देश दिया जाए.

पत्र में कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े और खतरे की आशंकाओं को देखते हुए क्वेटा जिले में 3जी और 4जी सेवाओं को बंद करना जरूरी है. इससे पहले अगस्त में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित किया गया था. हालांकि, बलूचिस्तान हाईकोर्ट के आदेश पर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल कर दिया गया था. अब ठीक दो महीने बाद फिर से बलूचिस्तान में 24 घंटे के लिए सेवा निलंबित की गई है.

अगस्त में जब इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी तो बलूचिस्तान में शिक्षा, ऑनलाइन बिजनेस और मीडिया रिपोर्टिंग में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. अधिकारियों ने कहा था कि यह फैसला सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों पर, खासकर पाकिस्तान में राष्ट्रीय दिवस समारोहों के आसपास बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया था.

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों, व्यवसायियों, पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी. ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़े छात्रों ने कहा था कि वे डिस्कशन में शामिल नहीं हो पा रहे थे और न ही असाइनमेंट जमा कर पा रहे थे. ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा गंभीर थी, जहां छात्रों के पास पहले से ही सीमित शैक्षिक संसाधन हैं.

क्वेटा, तुर्बत, खुजदार और पंजगुर के फ्रीलांसर्स और बिजनेसमैन ने बताया था कि इंटरनेट सेवाओं के सस्पेंशन की वजह से उनकी आजीविका ठप हो गई.

Published at : 31 Oct 2025 05:11 PM (IST)
Tags :
Internet Balochistan Quetta Pakistan
