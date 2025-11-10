हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bahrain Vs Indian Currency: इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 10 हजार तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज

Bahrain Vs Indian Currency: इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 10 हजार तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज

खाड़ी देश बहरीन करेंसी के मामले में भारतीय रुपये से काफी मजबूत है. वहां के एक बहरीन दिनार की कीमत इंडिया में सैकड़ों रुपये के बराबर पहुंच जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

खाड़ी का छोटा, लेकिन समृद्ध देश बहरीन अपनी मजबूत मुद्रा बहरीन दिनार (Bahraini Dinar - BHD) के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. बहरीन की करेंसी भारतीय रुपये से कई गुना अधिक शक्तिशाली है. बहरीन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल पर निर्भर है. हालांकि, मौजूदा वक्त में बहरीन ने अपने आर्थिक ढांचे को काफी मजबूत बनाया है. अब यह देश बैंकिंग, एल्यूमीनियम उत्पादन, शिपिंग, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं के लिए जाना जाता है. न्यू बहरीन विजन के तहत सरकार ने आर्थिक सुधारों और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है, जिससे रोजगार और आय दोनों में वृद्धि हुई है. बहरीन को आज खाड़ी क्षेत्र का वित्तीय केंद्र (Financial Hub) कहा जाता है.

वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 बहरीन दिनार की कीमत लगभग 235.18 भारतीय रुपये के बराबर है. अगर कोई भारतीय बहरीन में 10,000 दिनार कमाता है तो वह भारत में करीब ₹ 23 लाख रुपये के समान है. यही कारण है कि बहरीन भारतीय पेशेवरों के लिए लगातार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

बहरीन दिनार की मजबूती के पीछे के कारण

बहरीन दिनार की ऊंची कीमत के पीछे कई आर्थिक कारण हैं. देश की राजनीतिक स्थिरता, कम मुद्रास्फीति दर और अमेरिकी डॉलर से जुड़ी स्थिर विनिमय नीति ने इसे मजबूत बनाया है. बहरीन में जनसंख्या कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहता है. इस देश का बैंकिंग सिस्टम बेहद पारदर्शी माना जाता है, जो विदेशी निवेशकों के भरोसे को और बढ़ाता है.

भारतीयों के लिए बहरीन में अवसर

बहरीन में लगभग साढ़े तीन लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. वे निर्माण, इंजीनियरिंग, शिक्षा, बैंकिंग, होटल, आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं में काम करते हैं. बहरीन सरकार भारतीय समुदाय को सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता देती है. यहां मंदिर, स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र खुले तौर पर चलते हैं, जिससे भारतीय प्रवासी खुद को अपने देश से जुड़ा महसूस करते हैं.

बहरीन में जीवनशैली और खर्च

बहरीन में जीवन स्तर बहुत ऊंचा है. इस वजह से यहां रहना भारत से महंगा पड़ता है. किराया और भोजन सबसे अधिक खर्च वाले क्षेत्र हैं. हालांकि, परिवहन सुविधाएं सस्ती और बेहतर हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं निजी तौर पर महंगी हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की है. कुल मिलाकर, यहां रहने वाला व्यक्ति एक सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक जीवन का अनुभव करता है.

Published at : 10 Nov 2025 08:09 AM (IST)
Embed widget