पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब के सबसे बड़े सम्मान किंग अब्दुलअजीज मेडल (एक्सीलेंट क्लास) से सम्मानित किया गया है. सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने यह सम्मान दिया.

पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के अनुसार रविवार (21 दिसंबर, 2025) को रियाद में सऊदी के रक्षा मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया. यहां उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर उनकी नियुक्ति के लिए भी आसिम मुनीर को बधाई दी गई.

उनकी प्रिंस के साथ मुलाकात भी हुई, जिसमें दोनों ने सेना के सहयोग, रणनीतिक समन्वय, भौगोलिक चुनौतियों और सुरक्षा के मुद्दों पर बात की. आईएसपीआर के अनुसार दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के शाही फरमान के अनुरूप उत्कृष्ण श्रेणी का किंग अब्दुलअजीज मेडल (एक्सीलेंट क्लास) आसिम मुनीर को दिया गया. आईएसपीआर का कहना है कि यह सऊदी का सर्वोच्च सम्मान है, जो आसिम मुनीर को विशिष्ट सैन्य सेवा, नेतृत्व और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, रणनीतिक समन्वय और संस्थागत संबंध स्थापित करने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है.

सम्मान मिलने पर आसिम मुनीर ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच अटूट संबंधों का प्रतीक है. साथ ही उन्होंने जोर दिया कि सऊदी के साथ सुरक्षा, स्थिरता और किंगडम की समृद्धि के लिए पाकिस्तान अपना समर्थन जारी रखेगा.

पाकिस्तान में आसिम मुनीर की शक्ति बढ़ा दी गई है, पहले उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया और अब इसी महीने पाकिस्तानी संविधान में 27वां संशोधन करके उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया. दोनों पदों पर उनका कार्यकाल पांच साल का होगा. इसके साथ ही उन्हें परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई है यानी वह देश के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सऊदी अरब की तरफ से यह सम्मान मिल चुका है. उन्हें साल 2016 में किंग अब्दुलअजीजी (स्पेशल क्लास) दिया गया था, जो किसी गैर मुस्लिम को सऊदी की तरफ से दिया जाने वाला सबसे उच्च सम्मान है.

