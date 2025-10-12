हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'शांति की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हमारे पास और भी तरीके हैं', पाकिस्तान संग संघर्ष पर अफगान विदेश मंत्री मुतक्की की वॉर्निंग

'शांति की कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हमारे पास और भी तरीके हैं', पाकिस्तान संग संघर्ष पर अफगान विदेश मंत्री मुतक्की की वॉर्निंग

Afghanistan Taliban FM: मानवाधिकारों के सवाल पर अफगान विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में मर्द और औरत सभी के अधिकार सुरक्षित हैं. अगर किसी को कोई समस्या है तो वह सरकार के पास जा सकता है.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Oct 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हालिया झड़पों के बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ विशेष हल्के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की आम जनता और कई सियासी लोग अमन पसंद हैं. अफगानिस्तान ने साफ किया कि वह बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी हिफाजत करना जानता है.

'हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन सरहदों की हिफाजत करेंगे'
मुतक्की ने कहा, 'हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं. पाकिस्तान की जनता और सियासी हल्के अमन पसंद हैं और अफगानिस्तान के साथ शांति चाहते हैं. लेकिन पाकिस्तान में कुछ खास हल्के हैं जो हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहेगा. कल रात जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद कतर और सऊदी अरब ने कहा कि जंग रुकनी चाहिए. हमारी तरफ से जंग रुक गई है. हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी देश अपनी सीमाओं की हिफाजत करें.'

'40 साल की जंग के बाद आज अफगानिस्तान में शांति है'- मुतक्की
विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान ने दशकों की लड़ाई के बाद शांति स्थापित की है. उन्होंने कहा, '40 साल तक हमने जंग देखी है. लेकिन आज अफगानिस्तान आजाद है और अपने पैरों पर खड़ा है. पिछले 4 साल में यहां कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ है. सभी लोग एकजुट हैं और हमारी नीति ‘जीरो टेंशन पॉलिसी’ की है.' उन्होंने आगे कहा, 'हम पहले बातचीत से हल चाहते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं.'

मानवाधिकारों के सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में मर्द और औरत सभी के अधिकार सुरक्षित हैं. अगर किसी को कोई समस्या है तो वह सरकार के पास जा सकता है. चाहे मर्द हो या औरत, उस पर कोई पाबंदी नहीं है. 49 सालों में जो जुल्म हुए, हमने सबको माफ किया. जिन्होंने हमारे लोगों को मारा, उनकी लाशों को जलाया, उन्हें भी माफी दी- ताकि एहसास हो कि यह सबका वतन है.' 

उन्होंने दावा किया कि इस्लामिक निजाम के तहत अब कोई भी  चाहे बड़ा हो या छोटा जुल्म नहीं कर सकता. उन्होंने कहा, 'मैं खुद काबुल में मोटरसाइकिल से चलता हूं. आज ऐसा अमन है कि व्यापार को फायदा मिल रहा है और पड़ोसी देशों से व्यापारी आ रहे हैं.' 

पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन की पुष्टि
अफगान विदेश मंत्री ने बताया कि बीती रात अफगानिस्तान की ओर से एक ‘इंतकामी ऑपरेशन’ किया गया था. हमारे ऑपरेशन ने अपना लक्ष्य हासिल किया. हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो.

'TTP का अफगानिस्तान में कोई अड्डा नहीं'
विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, 'अफगानिस्तान में TTP का कोई मरकज नहीं है. हमारी कामयाबी से पहले जब पाकिस्तानी हुकूमत ने याबायली इलाकों में ऑपरेशन किया था तो कुछ कबाइली लोग अफगानिस्तान आए थे. लेकिन अफगानिस्तान में उनका कोई स्थायी अड्डा नहीं है.' उन्होंने कहा कि अफगान-पाक सीमा (डूरंड लाइन) 2,500 किलोमीटर लंबी और दुर्गम पहाड़ी इलाका है. 'इस इलाके को न चंगेज खान कंट्रोल कर पाया, न कोई और. अगर इसे कंट्रोल करना है तो नरमी और अमन से ही किया जा सकता है, ताकत से नहीं.'

'पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात सुधारने की जरूरत'
अफगान विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान तकनीकी रूप से आगे है, फिर भी वह अपने इलाकों में शांति स्थापित नहीं कर पा रहा. पाकिस्तान को अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने की जरूरत है. हमारे पड़ोस में कई देश हैं लेकिन उनकी कोई शिकायत नहीं है.

एंबेसी फ्लैग विवाद पर जवाब

एम्बेसी में झंडे के विवाद पर विदेश मंत्री ने कहा, 'हमने इसी झंडे के तहत जिहाद किया और कामयाबी हासिल की. इसलिए हमने यही झंडा लगाया है. घर का मालिक जानता है कि घर को कैसे संभालना है. अब अफगानिस्तान में हमारी सरकार का पूरा नियंत्रण है, पिछली सरकार का नहीं.'

भारत के साथ संबंधों पर बयान
भारत-तालिबान संबंधों पर उन्होंने कहा, 'अभी तक भारत सरकार ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है. लेकिन जैसे अफगानिस्तान में सबके लिए अमन है, वैसे ही भारत के लोगों और डिप्लोमैट्स के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. पिछले चार सालों में भारत के साथ रिश्ते धीरे-धीरे बेहतर हो रहे हैं और नए डिप्लोमैट भेजे जाएंगे.'

Published at : 12 Oct 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
Pakistan Afghanistan 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
भोजपुरी सिनेमा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा
Advertisement

वीडियोज

बिहार में Asaduddin Owaisi के साथ तीसरा मोर्चा बना सकते हैं Pashupati Paras
Trump के 100% China Tariffs से Crypto में हड़कंप! Bitcoin-Ethereum धड़ाम | Market में मचा बवाल|
Gold ETF: एक Silent Multibagger , जिसने ₹10 लाख को ₹1 करोड़ बनाया | Paisa Live
Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
कोहली हैं किंग, तो स्मृति मंधाना बनीं ODI क्रिकेट की 'क्वीन', ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं
भोजपुरी सिनेमा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं भोजपुरी एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा
'पवन सिंह अपनी हालत के खुद जिम्मेदार', ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद पर बोलीं स्मृति सिन्हा
इंडिया
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
बिहार
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
शिक्षा
GATE Exam 2026: गेट एस्पिरेंट्स को मिला एक और मौका, लेट फीस के साथ 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई
गेट एस्पिरेंट्स को मिला एक और मौका, लेट फीस के साथ 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई
ट्रेंडिंग
दर्द से परेशान हो सोफे पर सो गई गर्भवती मां! मासूम ने ठंड से बचाने के लिए डाल दी चादर- वीडियो वायरल
दर्द से परेशान हो सोफे पर सो गई गर्भवती मां! मासूम ने ठंड से बचाने के लिए डाल दी चादर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget