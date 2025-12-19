अमेरिका में कुख्यात यौन अपराधी (Sex Offender)जेफरी एप्सटीन का मामला फिर से सुर्खियों में है. उससे जुड़ी कई हस्तियों के साथ फोटो ने बवाल मचा रखा है. अमेरिका के हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों की तरफ से जारी जेफरी एप्सटीन से जुड़ी तस्वीरों में वैश्विक हस्तियों के नाम शामिल है.

एप्सटीन फाइल्स से जुड़ी जो तस्वीर जारी की गई है, उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, फिल्म निर्माता वुडी एलन, पूर्व व्हाइट हाउस मुख्य रणनीतिकार स्टीव बैनन, राजनीतिक दार्शनिक और कार्यकर्ता नोम चॉम्स्की, मैजिशियन डेविड ब्लेन, गूगल के सीईओ सालार कामंगर, कॉलमनिस्ट डेविड ब्रूक्स शामिल है.

नए खुलासे में 68 तस्वीरें जारी की गई हैं

यह तस्वीरें डेमोक्रेट्स ने न्याय विभाग की तरफ से जारी फाइनेंसर जांच से जुड़े दस्तावेज जारी करने की कानूनी समय सीमा से एक दिन पहले जारी की गई हैं. नए खुलासे में 68 तस्वीरें जारी की गई हैं. इन तस्वीरों में किसी तरह की तारीख दर्ज नहीं है. ओवरसाइट कमेटी को एपस्टीन की संपत्ति से 96 हजार तस्वीरें मिलीं हैं.

मैसेज स्क्रीनशॉट में 18 साल की रूसी लड़की का जिक्र शामिल

तस्वीरों के इस जखीरे में कई विदेशी पासपोर्ट शामिल हैं. इनके अलावा एपस्टीन का अमेरिकी पासपोर्ट और मैसेज के स्क्रीनशॉट हैं. एक अज्ञात इंसान से एपस्टीन की बातचीत का स्क्रीनशॉट जारी किया गया है, इसमें 18 साल की रूसी लड़की का जिक्र शामिल हैं. स्क्रीनशॉट के मैसेज में लिखा हुआ है कि मेरी एक दोस्त स्काउट है, उसने मुझे आज कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं, लेकिन वह प्रति लड़की 1000 डॉलर की डिमांड कर रहा है. इसके बाद संदेशों में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अब लड़कियां भेजूंगा और शायद जे के लिए अच्छी होगी.

एक तस्वीर में व्यक्ति दवा की बोतल पकड़े हुए था. इसपर फेनाजोपाइरीडीन लिखा हुआ था. यह दर्द निवारक (पैन किलर) दवाई है. अब इस पूरे मामले पर हाउस ओवरसाइट कमेटी के शीर्ष रैंकिंग वाले डेमोक्रेट प्रतिनिधि रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ओवरसाइड डेमोक्रेट अमेरिकी लोगों के बीच पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है. एप्सटीन से जुड़ी तस्वीरें और दस्तावेज सामने रखना जारी रखेंगे. इन तस्वीरों से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर न्याय विभाग क्या कर रहा है?

एक तस्वीर में विवादित उपन्यास के अंश का जिक्र

कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी प्रतिनिधि रो खन्ना ने कहा है कि आखिरकार, जो अमीर लोग दुर्व्यवहार को छिपाते थे, उन्हें इन फाइल्स के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा. इन नई तस्वीरों में एपस्टीन कई महिलाओं के साथ फोटो खिंचवाते देखा गया है. हालांकि इन महिलाओं के चेहरों को धुंधला कर दिया गया है. कुछ तस्वीर में तो व्लादिमीर नाबोकोव के विवादित लोलिता उपन्यास के कुछ अंश पैरों पर लिखा हुआ दिखाया गया है. इन तस्वीरों में रूस और चेक गणराज्य जैसे देशों के कुछ अज्ञात लोगों के पहचान पत्र या पासपोर्ट शामिल हैं.

Tomorrow, my bill will force the Trump Administration to release the Epstein files.



Any person who attempts to conceal or scrub the files will be subject to prosecution under the law. pic.twitter.com/K6wdxNV0kF — Ro Khanna (@RoKhanna) December 19, 2025

इससे पहले की तस्वीरों में ट्रंप समेत कई हस्तियों के नाम शामिल

इससे पहले जो तस्वीरें जारी की गई थीं, उनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ फिल्म निर्देशक वुडी एलन, पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स, वकील एलन डर्शोविट्ज, पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर और अन्य नाम सामने आए थे.