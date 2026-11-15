अल्बानिया में फिर भड़की प्रदर्शन की आग, सड़कों पर झड़प, कई जगह हिंसा

अल्बानिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की एक बड़ी लहर चल रही है, जिसमें छात्र, विपक्ष के समर्थक और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री एडी रामा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. ये प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र हो गया है. अल्बानिया की राजधानी तिराना में छात्रों ने सड़कों के बीच कूड़े के डिब्बे को जलाकर सड़कों को जाम कर दिया. इस दौरान उन्होंने बस के शीशों को भी तोड़ दिया.

तिराना में छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय तक विरोध प्रदर्शन किया. ये विरोध प्रदर्शन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, जेरेड कुशनर से जुड़े एक विवादित लग्जरी पर्यटन प्रोजेक्ट को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन अब ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार के आरोपों, खराब सार्वजनिक सेवाओं, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और विश्वविद्यालयों की बदहाल स्थिति के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुके हैं.

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कब शुरू हुआ था प्रदर्शन

पर्यावरण से जुड़े एक विरोध के रूप में मई 2026 में शुरू हुआ यह मामला अब छात्रों के नेतृत्व वाले एक बड़े सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है. प्रदर्शनकारी राजनीतिक जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, और कुछ लोग प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं. इस आंदोलन की मुख्य वजह साज़ान द्वीप और वजोसा-नार्टा के संरक्षित तटीय इलाके में प्रस्तावित एक लग्जरी पर्यटन प्रोजेक्ट है. यह प्रोजेक्ट एक ऐसी कंपनी से जुड़ा है, जिसका संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनकी पत्नी इवांका ट्रंप से है. इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट में लग्जरी होटल और पर्यटन सुविधाएं शामिल हैं. अल्बानियाई सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने, नौकरियां पैदा करने और देश के पर्यटन उद्योग को मजबूत करने का एक अच्छा मौका है.

प्रदर्शन में छात्रों की भूमिका

तिराना में जून 2026 में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया. उन्होंने अल्बानिया बिकाऊ नहीं है जैसे नारों वाले बैनर पकड़े हुए थे और मांग की कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत रोका जाए. अक्टूबर में छात्र इस आंदोलन में क्यों शामिल हुए? 13 अक्टूबर 2026 को विरोध प्रदर्शनों ने एक नया मोड़ लिया, जब विश्वविद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों ने तिराना में शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. उनकी चिंताएं केवल कुशनर से जुड़े रिसॉर्ट तक सीमित नहीं थीं. छात्र बेहतर क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय की अन्य सुविधाएं चाहते हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रावासों और रहने की व्यवस्था में सुधार की मांग की है. युवा इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ग्रेजुएशन के बाद उनके लिए नौकरी के सीमित अवसर हैं.