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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअलास्का में बड़ा हादसा: 8 लोगों को ले जा रहा चार्टर प्लेन क्रैश

अलास्का में बड़ा हादसा: 8 लोगों को ले जा रहा चार्टर प्लेन क्रैश

अमेरिका के अलास्का में एक बड़ा हादसा हो गया है. 8 लोगों को लेकर जा रहा चार्टर प्लेन क्रैश हो गया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Aug 2026 08:59 AM (IST)
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अलास्का में एक चार्टर प्लेन हादसे का शिकार हो गया है. इस विमान में दो पायलट और छह यात्रियों समेत कुल आठ लोग सवार थे. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) के अनुसार, विमान ने एंकरेज से उड़ान भरी थी. गुरुवार दोपहर को केप न्यूवेनहैम के पास लैंडिंग की तैयारी के दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद अलास्का रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इलाके में खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक अभी तक यह शुरुआती जानकारी ही मिली है. विमान में सवार लोगों की स्थिति के बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 21 Aug 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Alaska Charter Plane Crash
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