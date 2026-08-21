अलास्का में बड़ा हादसा: 8 लोगों को ले जा रहा चार्टर प्लेन क्रैश
अमेरिका के अलास्का में एक बड़ा हादसा हो गया है. 8 लोगों को लेकर जा रहा चार्टर प्लेन क्रैश हो गया है.
अलास्का में एक चार्टर प्लेन हादसे का शिकार हो गया है. इस विमान में दो पायलट और छह यात्रियों समेत कुल आठ लोग सवार थे. राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) के अनुसार, विमान ने एंकरेज से उड़ान भरी थी. गुरुवार दोपहर को केप न्यूवेनहैम के पास लैंडिंग की तैयारी के दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद अलास्का रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इलाके में खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक अभी तक यह शुरुआती जानकारी ही मिली है. विमान में सवार लोगों की स्थिति के बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.
BREAKING: A charter plane carrying eight people has crashed near a remote radar site in western Alaska, a federal official says. https://t.co/u4osbnzaFh— The Associated Press (@AP) August 21, 2026