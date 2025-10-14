हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?

अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?

आसिम मुनीर ने अधिकारियों से सात दिन के अंदर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफिस में डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसमें हमले को लेकर चूक, वजह और आगे के सुधारों के बारे में बताना होगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 14 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने टॉप कमांडर्स की इमरजेंसी मीटिंग में जमकर क्लास लगाई है. शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया था, जिसमें कई पाकिस्तानी चौकियों को कब्जे में लिए जाने की बात कही जा रही है. तालिबान का दावा है कि उसके हमले में पाकिस्तानी सेना के 58 जवान मारे गए हैं. अफगानिस्तान के इस हमले के बाद पाकिस्तान को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, जिसके चलते आसिम मुनीर बुरी तरह भड़के हुए हैं.

सीएनएन न्यूज-18 ने खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि सोमवार की रात को रावलपिंडी हेडक्वार्टर में हुई हाई लेवल मीटिंग में आसिम मुनीर ने अपने टॉप कमांडर्स को खूब फटकार लगाई है और इसे बड़ी लापरवाही करार दिया है.  खुफिया सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी, दक्षिण कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद आवेज, इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस के डायरेक्टर जनरल आसिम मलिक, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलीजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और अन्य सीनियर अधिकारी शामिल हुए.

अधिकारियों से तल्ख लहजे में आसिम मुनीर ने की बात
आसिम मुनीर ने मीटिंग में शामिल हर एक अधिकारी से जवाब मांगा है कि वो कैसे इतने बड़े हमले से बेखबर थे और जवाबी कार्रवाई के लिए मौके पर मिलिट्री बैकअप क्यों मौजूद नहीं था. सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में आसिम मुनीर ने अधिकारियों से बेहद तल्ख लहजे में बात की.  सूत्रों के अनुसार आसिम मुनीर ने अधिकारियों से सख्ती से पूछा, 'आप बेखबर कैसे थे, हमारी अग्रिम खुफिया जानकारी कहां थी और इस खुफिया विफलता के पीछे का कारण क्या है?'

अधिकारियों से सात दिन में मांगा जवाब
आसिम मुनीर ने अधिकारियों को सात दिन के अंदर हमले के दौरान हुई इस लापरवाही पर डिटेल में जवाब देने को कहा है, जिसमें चूक, वजह और आगे के लिए सुधार के बारे में बताना होगा. साथ ही उन्होंने सभी सेक्टर्स में निगरानी बढ़ाने, और अधिक उपाय बरतने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसा कोई नुकसान न हो.

रिपोर्ट के अनुसार आसिम मुनीर ने अधिकारियों से कहा कि सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं देश के अंदर भी हम जंग के माहौल से गुजर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि शनिवार को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सात तरफ से हमला किया, जिनमें अंगूर अड्डा, चितराल, खैबर पख्तूनख्वा का वजीरिस्तान, बजौर, कुर्रम, दीर, बहरामचा और बलूचिस्तान का चमन शामिल है. पाकिस्तानी सेना को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अफगानिस्तान की तरफ से इतना बड़ा हमला हो सकता है, जो सेना की खुफिया जानकारी और सीमा पर तैयारियों के बीच बड़ी लापरवाही को दर्शाती है.

Published at : 14 Oct 2025 03:05 PM (IST)
