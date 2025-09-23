अफगानिस्तान का एक 13 साल का लड़का अपनी जान जोखिम में डालते हुए काम एयर की फ्लाइट से काबुल से दिल्ली तक पहुंचने में सफल रहा. हालांकि उसने ये जोखिम भरा सफर किसी यात्री की तरह पूरा नहीं किया बल्कि वो विमान के पहिए में छिपकर भारत पहुंचा है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 13 वर्षीय लड़के ने रविवार को हवाईअड्डे के अधिकारियों को उस समय हैरान कर दिया, जब वो विमान के लैंडिंग गियर डिब्बे के अंदर छिपकर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर पहुंचा.

अफ़ग़ानी लड़का कैसे पहुंचा भारत

काबुल से आ रही काम एयरलाइंस की उड़ान RQ-4401 डेढ़ घंटे की यात्रा के बाद रविवार (21 सितंबर, 2025) को सुबह लगभग 11.10 बजे दिल्ली पहुंची. जिस तरह एक अफ़ग़ानी नाबालिग लड़का भारत पहुंचा है, उस तरह के हवाई यात्रा प्रयासों को दुनिया भर में व्हील-वेल स्टोववे कहा जाता है, जिसमें हताश यात्री खुद को विमान के व्हील बे या अंडरकैरिज के अंदर छिपा लेते हैं.

बता दें कि बर्फीली ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और तंग जगह के कारण ऐसे प्रयास बेहद जोखिम भरे होते हैं और कई बार आमतौर पर ऐसी यात्रा के कारण लोग हाइपोथर्मिया के शिकार भी हो जाते हैं.

एयरपोर्ट अधिकारी ने क्या बताया

एयरपोर्ट अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि जैसे ही विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरा, एयरलाइन के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने अफगानिस्तान के कुंदुज निवासी एक लड़के को विमान के पास टैक्सीवे पर टहलते हुए देखा और तुरंत एयरपोर्ट के सुरक्षा संचालन नियंत्रण केंद्र को सूचना दी. लड़के को तुरंत हिरासत में लिया गया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) सहित सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया. अफगानी लड़के को उसी दिन शाम करीब 4 बजे दूसरी उड़ान से काबुल वापस भेज दिया गया. सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने बताया, "उसने कहा कि वह बिना पकड़े गए हवाई अड्डे और लैंडिंग गियर के अंदर घुसने में कामयाब रहा."

