पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान का अटैक, काबुल पर एयरस्ट्राइक के बाद किया पलटवार, कई चौकियों पर कब्जा

काबुल में हुए हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान की सेना ने डूरंड लाइन (पाकिस्तान-अफगान बॉर्डर) पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों पर हमला शुरू कर दिया है. अफगान आर्मी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है.

सीमावर्ती इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच झड़प

हेलमंड, पक्तिया, खोश्त और नंगरहार इलाकों में पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच तीखी झड़पें होने की खबरें सामने आ रही हैं. इन क्षेत्रों में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और सीमा पर हालात गंभीर बने हुए हैं.