एक्सप्लोरर
पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान का अटैक, काबुल पर एयरस्ट्राइक के बाद किया पलटवार, कई चौकियों पर कब्जा
काबुल में हुए हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान की सेना ने डूरंड लाइन (पाकिस्तान-अफगान बॉर्डर) पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों पर हमला शुरू कर दिया है. अफगान आर्मी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है.
सीमावर्ती इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच झड़प
हेलमंड, पक्तिया, खोश्त और नंगरहार इलाकों में पाकिस्तान और अफगान सेना के बीच तीखी झड़पें होने की खबरें सामने आ रही हैं. इन क्षेत्रों में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और सीमा पर हालात गंभीर बने हुए हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के मिसिसिपी में गोलीबारी में 4 की मौत, 12 घायल, हाईस्कूल मैच से पहले मची अफरातफरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत: मस्जिद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, इमाम की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या
क्रिकेट
'हमने टर्निंग पिच की मांग नहीं की, स्पिन के लिए....', तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बोले रवींद्र जडेजा
बॉलीवुड
‘मुंज्या’ को मिला बेस्ट वीएफएक्स, राघव जुयाल की ‘किल’ ने जीता बेस्ट एडिटिंग अवॉर्ड
Advertisement
विश्व
10 Photos
जितने में आ जाएगा सवा किलो सोना, उतनी कीमत में सऊदी में बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? जानें कीमत
विश्व
7 Photos
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL