हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़अमेरिका में विंटर स्टॉर्म का कहर, बिजली गुल और सड़कें जाम, 13 हजार फ्लाइट कैंसिल

अमेरिका में विंटर स्टॉर्म का कहर, बिजली गुल और सड़कें जाम, 13 हजार फ्लाइट कैंसिल

अमेरिका में विंटर स्टॉर्म ने शनिवार को भयंकर तबाही मचाई, जिससे बिजली गुल हो गई और भयंकर बर्फ के कारण सड़कें ब्लॉक हो गईं हैं. राष्ट्रीय मौसम सेवा की ओर से लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 25 Jan 2026 09:12 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

विंटर स्टॉर्म ने पूरे अमेरिका को जाम कर दिया है. इसके चलते अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी. शनिवार (24 जनवरी) को देश के अधिकांश हिस्सों में तूफान ने तबाही मचाई, जिससे बिजली गुल हो गई और भयंकर बर्फ के कारण सड़कें ब्लॉक हो गईं हैं.

अमेरिका की 40 फीसदी से अधिक आबादी यानि लगभग 14 करोड़ लोग न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक शीतकालीन तूफान की चेतावनी के दायरे में है. राष्ट्रीय मौसम सेवा ने शनिवार से सोमवार तक दक्षिणी रॉकी पर्वतमाला से लेकर न्यू इंग्लैंड तक भारी बर्फबारी, ओले और जमा देने वाली बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. राष्ट्रीय मौसम सेवा की मौसम विज्ञानी एलिसन सैंटोरली ने कहा कि बर्फ बहुत धीरे-धीरे पिघलेंगी और इतनी जल्दी नहीं हटेगी, जिससे राहत कार्यों में काफी बाधा आएगी. 

डोनाल्ड ट्रंप ने की आपातकाल की घोषणा 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार तक 1 दर्जन राज्यों के लिए आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे दी थी और आगे भी और राज्यों के लिए इसकी घोषणा होने की उम्मीद है. गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने बताया कि संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कई राज्यों में आवश्यक सामग्री, कर्मचारी और खोज एवं बचाव दल तैनात कर दिए हैं. नोएम ने कहा कि हम बस यही अपील करते हैं कि सभी लोग समझदारी दिखाएं और अगर संभव हो तो घर पर ही रहें.

poweroutage.us के अनुसार शनिवार को शीतकालीन तूफान के चलते लगभग 1,20,000 बिजली कटौती की सूचना मिली. जिसमें टेक्सास और लुइसियाना में लगभग 50,000-50,000 बिजली कटौती शामिल है. लुइसियाना सीमा के पास टेक्सास के शेल्बी काउंटी में, बर्फ के भार से चीड़ के पेड़ टूट गए, जिससे बिजली की लाइनें गिर गईं. काउंटी के 16,000 निवासियों में से लगभग एक तिहाई लोगों को बिजली आपूर्ति नहीं हो सकी. 

अमेरिका में लगभग 13,000 उड़ानें रद्द 
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, शनिवार और रविवार को पूरे अमेरिका में लगभग 13,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं. ओक्लाहोमा सिटी के विल रोजर्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार की सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं और रविवार सुबह की भी सभी उड़ानें भी रद्द कर दी गईं हैं. 

ये भी पढ़ें

'वह कांग्रेस का बड़ा हिस्सा नहीं', शशि थरूर और पार्टी के बीच मनमुटाव पर ये क्या बोल गए इमरान मसूद?

Published at : 25 Jan 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
US Winter Storm FLIGHT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
बॉलीवुड
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
Advertisement

वीडियोज

Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
अदृश्य जल्लाद के खूनी कांड की आंखों-देखी !
'मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग में रंग देंगे', ओवैसी की वायरल गर्ल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
बॉलीवुड
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
राजस्थान
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
हेल्थ
60 के बाद शरीर देता है साफ संकेत, जानें दर्द और असहजता में फर्क समझना क्यों है जरूरी?
60 के बाद शरीर देता है साफ संकेत, जानें दर्द और असहजता में फर्क समझना क्यों है जरूरी?
ट्रेंडिंग
हे ऊपर वाले ऐसा जादू चला दे, रील में बोल रहा था मासूम, पीछे उड़ते हुए आया मां का थप्पड़- खूब हंसा रहा वीडियो
हे ऊपर वाले ऐसा जादू चला दे, रील में बोल रहा था मासूम, पीछे उड़ते हुए आया मां का थप्पड़- खूब हंसा रहा वीडियो
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget