अमेरिका में विंटर स्टॉर्म का कहर, बिजली गुल और सड़कें जाम, 13 हजार फ्लाइट कैंसिल

विंटर स्टॉर्म ने पूरे अमेरिका को जाम कर दिया है. इसके चलते अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी. शनिवार (24 जनवरी) को देश के अधिकांश हिस्सों में तूफान ने तबाही मचाई, जिससे बिजली गुल हो गई और भयंकर बर्फ के कारण सड़कें ब्लॉक हो गईं हैं.

अमेरिका की 40 फीसदी से अधिक आबादी यानि लगभग 14 करोड़ लोग न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक शीतकालीन तूफान की चेतावनी के दायरे में है. राष्ट्रीय मौसम सेवा ने शनिवार से सोमवार तक दक्षिणी रॉकी पर्वतमाला से लेकर न्यू इंग्लैंड तक भारी बर्फबारी, ओले और जमा देने वाली बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. राष्ट्रीय मौसम सेवा की मौसम विज्ञानी एलिसन सैंटोरली ने कहा कि बर्फ बहुत धीरे-धीरे पिघलेंगी और इतनी जल्दी नहीं हटेगी, जिससे राहत कार्यों में काफी बाधा आएगी.

डोनाल्ड ट्रंप ने की आपातकाल की घोषणा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार तक 1 दर्जन राज्यों के लिए आपातकाल की घोषणा को मंजूरी दे दी थी और आगे भी और राज्यों के लिए इसकी घोषणा होने की उम्मीद है. गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने बताया कि संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कई राज्यों में आवश्यक सामग्री, कर्मचारी और खोज एवं बचाव दल तैनात कर दिए हैं. नोएम ने कहा कि हम बस यही अपील करते हैं कि सभी लोग समझदारी दिखाएं और अगर संभव हो तो घर पर ही रहें.

poweroutage.us के अनुसार शनिवार को शीतकालीन तूफान के चलते लगभग 1,20,000 बिजली कटौती की सूचना मिली. जिसमें टेक्सास और लुइसियाना में लगभग 50,000-50,000 बिजली कटौती शामिल है. लुइसियाना सीमा के पास टेक्सास के शेल्बी काउंटी में, बर्फ के भार से चीड़ के पेड़ टूट गए, जिससे बिजली की लाइनें गिर गईं. काउंटी के 16,000 निवासियों में से लगभग एक तिहाई लोगों को बिजली आपूर्ति नहीं हो सकी.

अमेरिका में लगभग 13,000 उड़ानें रद्द

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के अनुसार, शनिवार और रविवार को पूरे अमेरिका में लगभग 13,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं. ओक्लाहोमा सिटी के विल रोजर्स अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार की सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं और रविवार सुबह की भी सभी उड़ानें भी रद्द कर दी गईं हैं.

