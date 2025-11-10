सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा फिर कटे हाथ… लाल किला ब्लास्ट में चश्मदीद ने बताई खौफनाक आंखों-देखी

Delhi Red Fort Blast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए विस्फोट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास अफरा-तफरी मच गई और कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए. यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुआ. घटना के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 15 घायलों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से आठ लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई. घटना में घायल अन्य लोगों का इलाज जारी है.

घटना के बाद अफरातरफी

फायर ब्रिगेड विभाग के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ है. सूचना मिलते ही शाम 7 बजकर 29 मिनट पर सात दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया. फिलहाल इलाके को घेरकर जांच की जा रही है.

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिलहाल विस्फोट के कारणों पर कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है.

आंखों-देखी जुबानी

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बेहद भयावह दृश्य का वर्णन किया. एक स्थानीय निवासी ने बताया, “हमने सबसे पहले वहां कुछ मांस के टुकड़े जैसे चीज़ें देखीं. हमें लगा शायद यह किसी जानवर का मांस है. लेकिन जब हाथ देखा तो हम सन्न रह गए. यह नज़ारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता.”

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद हैं और पूरे क्षेत्र को सील कर जांच की जा रही है. इस घटना ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

