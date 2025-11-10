हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Blast News Live: लाल किले के पास कार में धमाका, 8 की मौत, PM मोदी ने अमित शाह से की बात

Delhi Blast News Live: लाल किले के पास कार में धमाका, 8 की मौत, PM मोदी ने अमित शाह से की बात

Delhi Bomb Blast Red Fort Metro Station Gate 1 Live: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले मेट्रो के पास खड़ी एक कार में शाम को धमाका हो गया. धमाके के बाद पूरी दिल्ली अलर्ट है.

By : सनातन कुमार  | Updated at : 10 Nov 2025 08:40 PM (IST)

LIVE

Key Events
Delhi Blast News Live: लाल किले के पास कार में धमाका, 8 की मौत, PM मोदी ने अमित शाह से की बात
(दिल्ली लाल किला ब्लास्ट लाइव अपडेट्स)
Source : PTI

Background

देश की राजधानी दिल्ली सोमवार (10 नवंबर) की शाम तब दहल गई जब लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में ब्लास्ट हो गया. धमाकेके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट है. दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना पुलिस को मिली. इसके बाद तीन-चार गाड़ियों में भी आग लग गई और उन्हें नुकसान पहुंचा. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई.

यूपी, उत्तराखंड और मुंबई में भी हाई अलर्ट

धमाके बाद दुकानों के शीशे टूट गए. घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भेजा गया है. दिल्ली में धमाके के बाद यूपी, उत्तराखंड और मुंबई में भी हाई अलर्ट है. पुलिस चौकी के कुछ दूर ही कार खड़ी थी. 

बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर

हादसे के बाद दमकल की करीब 15 गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं. पूरे एरिया को पुलिस द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साथ ही, सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है.

लाल किला भीड़भाड़ वाला इलाका

लाल किला क्षेत्र दिल्ली के सबसे ज्यादा व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है. शाम के समय इस इलाके में अच्छी खासी भीड़ होती है. शाम के समय स्थानीय बाजार गुलजार होते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने भी पहुंचते हैं.

20:40 PM (IST)  •  10 Nov 2025

Red Fort Blast Live: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस कमिशनर ने कहा कि आज करीब 6:52 मिनट पर एक धमाका हुआ है. गाड़ी के अंदर धमाका हुआ. NIA की टीम आई है. जांच चल रही है. कुछ लोगों की मौत हुई है. कुछ लोग घायल हैं. अभी जांच चल रही है. 

20:38 PM (IST)  •  10 Nov 2025

Delhi Red Fort Blast Live: पीएम मोदी ने घटना की जानकारी ली

पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए धमाके की जानकारी ली. उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बात कर इस घटना की जानकारी ली.

विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, कार से मिली थी AK-47
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर अरेस्ट, कार से मिली थी AK-47
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
