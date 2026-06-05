एबीपी न्यूज़ Top 10, दोपहर की ताजा खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - दोपहर
ABP News पर दोपहर की बड़ी खबरें: 5 जून 2026| देश-विदेश की बड़ी खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
PM Surya Ghar Yojana: एक WhatsApp मैसेज में जानें कितनी मिलेगी सब्सिडी? कितना घटेगा बिजली बिल, सरकार ला रही नई सुविधा
PM Surya Ghar Yojana: PM सूर्य घर योजना के तहत जल्द ही व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा शुरू हो सकती है, जिससे लोग घर बैठे सोलर सब्सिडी और संभावित बचत की जानकारी पा सकेंगे. जानिए पूरी जानकारी. Read More
अगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो क्या करें? जानें अवैध कब्जा हटाने का कानूनी रास्ता
Illegal Encroachment: अगर आपकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से अपनी जमीन वापस ले सकते हैं. यहां पूरा प्रोसेस और कानूनी तरीका बताया गया है. Read More
'भारत के लिए निकल गया हूं, मैं अपना भविष्य...', अमेरिका से रवाना हुए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके
दिल्ली में शनिवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत के लिए निकल चुके हैं. Read More
Russian President Putin: रूस ने यूक्रेन को खुशखबरी, इस बात के लिए राजी पुतिन, NATO पर क्यों खींची रेड लाइन?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का EU में शामिल होना स्वीकार है, लेकिन NATO सदस्यता मंजूर नहीं. पुतिन ने युद्ध खत्म करने की इच्छा जताई है. मगर डोनबास वापस देने से इनकार किया है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
“काश वह अभी स्कूल में होता…” वैभव सूर्यवंशी से खौफ में दिखे पैट कमिंस, 15 साल के बल्लेबाज को लेकर कही बड़ी बात
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर मजाक में कहा कि वो अभी हाई स्कूल मे होता तो अच्छा था. Read More
French Open 2026: फाइनल में पहुंचीं मीरा आंद्रीवा, यूक्रेनी खिलाड़ी ने फिर नहीं मिलाया हाथ, फोटो खिंचवाने से भी किया इनकार
French Open 2026: मीरा आंद्रीवा पहली बार ग्रैंडस्लैम फाइनल में पहुंचीं. यूक्रेन की मार्टा कोस्तयुक से जीत के बाद हैंडशेक नहीं हुआ, जिससे रूस - यूक्रेन तनाव फिर सुर्खियों में आ गया है. Read More
Bhanu Saptami 2026: अधिकमास पर भानु सप्तमी का संयोग, जानें 7 या 8 जून कब है ये
Bhanu Saptami 2026: भानु सप्तमी सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित विशेष तिथि है. इस बार अधिकमास में भानु सप्तमी का संयोग बन रहा है. जानें 7 या 8 जून कब है सप्तमी. Read More
GDP Growth: बढ़ेगी महंगाई, घटेगी विकास दर; रिजर्व बैंक के अनुमान से आम आदमी को झटका
GDP and Inflation: रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दे दी. इसमें रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया है. इस दौरान ईरान संकट का भ्ज्ञी जिक्र किया गया. Read More