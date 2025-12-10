गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की पीएम मोदी ने की तारीफ, जानें क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान के भाषण की तारीफ की है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अमित शाह के भाषण को उत्कृष्ट भाषण दिया

पीएम मोदी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी का शानदार भाषण. ठोस तथ्यों के साथ, उन्होंने हमारे चुनावी प्रोसेस के अलग-अलग पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की ताकत पर रोशनी डाली और विपक्ष के झूठ को भी बेनकाब किया.

राहुल-अमित शाह देखने को मिली तीखी बहस

गृहमंत्री अमित शाह के भाषण में सबसे चर्चित हिस्सा राहुल गांधी और उनके बीच हुई तीखी बहस का रहा. इसमें अमित शाह के भाषण पर राहुल गांधी ने उन्हें बीच में टोका तो अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा आप नहीं. इस पर राहुल गांधी ने अंग्रेजी में अमित शाह को बहस करने की चुनौती दे डाली.

An outstanding speech by Home Minister Shri Amit Shah Ji. With concrete facts, he has highlighted diverse aspects of our electoral process, the strength of our democracy and also exposed the lies of the Opposition. https://t.co/oRI21Eij8H — Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2025

वोट चोरी पर कांग्रेस पार्टी को घेरा

गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में वोट चोरी किसको कहते हैं, इसके बारे में बताया. अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले वोट चोरी नेहरू ने की थी. पटेल को 28 वोट मिले थे और नेहरू को 2 वोट मिले थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तय कर दिया कि श्रीमति गांधी ने सही तरीके से चुनाव नहीं जीता है. उसको ढकने के लिए कानून लाया, अपने आप को पावर दी गई. एक विवाद पहुंचा है, दिल्ली की कोर्ट में, नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं?

'मोदी जी आपकी कृपा से प्रधानमंत्री नहीं बने'

अमित शाह जब भाषण दे रहे थे, तब विपक्ष के नेताओं ने कुछ कहा तो अमित शाह बिफर गए. उन्होंने कहा कि मोदी जी जनता की कृपा से प्रधानमंत्री बने हैं, आपके कृपा से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं.