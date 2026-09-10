Xप्लेन: दलित मुद्दे पर कांग्रेस का फोकस क्यों, उत्तराखंड-पंजाब में फुल एक्टिव, जानिए
कांग्रेस 'शुद्धिकरण' विवाद को केवल एक स्थानीय विवाद न मानकर दलित स्वाभिमान और संवैधानिक अधिकारों के सम्मान के लिए एक देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत कर रही है.
हाल की राजनीतिक घटनाओं और हल्द्वानी (उत्तराखंड) में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद कथित 'शुद्धिकरण' अनुष्ठान के विवाद ने कांग्रेस को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर एक नया राजनीतिक धार दिया है. कांग्रेस अब इस घटना को केवल एक स्थानीय विवाद न मानकर दलित स्वाभिमान और संवैधानिक अधिकारों के सम्मान के लिए एक देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत कर रही है. देहरादून में कुमारी शैलजा की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास तक मार्च हो या पंजाब के जालंधर में चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा का विरोध मार्च, यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस उत्तर भारत के राज्यों में दलित स्वाभिमान और सामाजिक न्याय को अपना सबसे प्रमुख राजनीतिक हथियार बना रही है.
1. पृष्ठभूमि और सामाजिक जनसांख्यिकी
कांग्रेस पार्टी के दलित वोटरों पर विशेष ध्यान को समझने के लिए पंजाब और उत्तराखंड की जनसांख्यिकी को देखना बेहद महत्वपूर्ण है
पंजाब की अनोखी जनसांख्यिकी: भारत के किसी भी राज्य की तुलना में पंजाब में अनुसूचित जाति (SC) की आबादी का अनुपात सबसे ज्यादा (लगभग 32% से 33%) है. पंजाब में यह समुदाय रविदासिया, रामदासिया और मजहबी सिख जैसे उप-समूहों में बंटा है. संख्यात्मक ताकत के बावजूद, ऐतिहासिक रूप से शीर्ष राजनीतिक पदों पर पारंपरिक पार्टियों के जाट सिख नेताओं का ही वर्चस्व रहा.
उत्तराखंड में SC की मजबूत उपस्थिति: उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 19% है, जो ठाकुर और ब्राह्मण समुदायों के बाद दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक ब्लॉक है. हरिद्वार, उधम सिंह नगर और कुमाऊं के मैदानी इलाकों की लगभग 15 से 20 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा और निर्णयकारी प्रभाव है.
2. पंजाब और उत्तराखंड से शुरू हुआ रणनीतिक प्रयोग
दलित समुदाय को सीधे राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी देने का पहला बड़ा कदम सितंबर 2021 में उठाया गया, जब चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया. इस कदम के बहुआयामी रणनीतिक उद्देश्य थे
-सत्ता-विरोधी लहर को बेअसर करना: दीर्घकालिक जाट सिख नेतृत्व के स्थान पर दलित चेहरे को लाकर शासन की कमियों से जनता का ध्यान हटाना.
-विभाजित वोट बैंक का एकीकरण: बीएसपी, कांग्रेस और स्थानीय पंथों (डेरों) के बीच बंटे दलित वोट बैंक को कांग्रेस के मंच पर एकजुट करना.
पड़ोसी राज्यों पर प्रभाव: पंजाब में दलित सीएम का दांव खेलकर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के मैदानी जिलों में भी एक सकारात्मक संदेश देना और बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग मॉडल का मुकाबला करना.
3. 'शुद्धिकरण' विवाद और देशव्यापी सामाजिक न्याय अभियान
हाल ही में हल्द्वानी में खड़गे के दौरे के बाद हुए घटनाक्रम ने कांग्रेस को इस पूरे मुद्दे को एक राष्ट्रीय नैरेटिव में बदलने का बड़ा अवसर दिया है. कांग्रेस इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में आगामी राजनीतिक बहसों का केंद्र बना रही है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस अब केवल चुनावी वादों तक सीमित न रहकर "जातिगत जनगणना" "आरक्षण की 50% सीमा हटाने" और "संविधान बचाओ" जैसे बुनियादी मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है.
4. चुनावी चुनौतियां और सीमाएं
दलित एजेंडे पर आक्रामक रूप से आगे बढ़ने के बावजूद पार्टी को कई व्यावहारिक राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
आंतरिक उप-जातिगत मतभेद: दलित समुदाय एकमुश्त वोट बैंक नहीं है. पंजाब में मजहबी सिखों और रविदासियों के बीच के ऐतिहासिक अंतरों के कारण पूर्ण एकीकरण कठिन रहता है.
गैर-पारंपरिक विकल्पों का उदय: आम आदमी पार्टी (AAP) जैसी पार्टियों ने मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी गारंटियों से पारंपरिक जातिगत वफादारियों में सेंध लगाई है.
उच्च जातियों को संतुलित करने की चुनौती: किसी एक वर्ग पर अत्यधिक ध्यान देने से पारंपरिक उच्च-जाति और कृषक समुदायों के छिटकने का जोखिम रहता है, जिसे संतुलित करना बेहद जरूरी है.
पंजाब में पहले दलित मुख्यमंत्री के चयन से लेकर वर्तमान में खड़गे के मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शनों तक, कांग्रेस का रुख साफ करता है कि वह दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय को अपनी वैचारिक रीढ़ बना चुकी है. हालांकि चुनावी नतीजे बहुकोणीय समीकरणों और स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करते हैं, लेकिन कांग्रेस का यह रणनीतिक बदलाव भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय और दलित स्वाभिमान के विमर्श को केंद्र में ले आया है.
देश के अलग-अलग राज्यों में दलित वोटर्स
दलित मतदाताओं की संख्या और प्रभाव अलग-अलग राज्यों में भिन्न है
|राज्य
|SC जनसंख्या का प्रतिशत
|प्रभाव और सीट आरक्षण
|पंजाब
|31.9% (सबसे अधिक अनुपात)
|राज्य की 1/3 आबादी, 13 में से 4 सीटें आरक्षित
|पश्चिम बंगाल
|23.5%
|उत्तर बंगाल और मटुवा समुदाय का बड़ा प्रभाव
|उत्तर प्रदेश
|20.7% (संख्या में सबसे अधिक - ~4.1 करोड़ आबादी)
|80 में से 17 लोकसभा सीटें आरक्षित
|हरियाणा
|20.2%
|10 में से 2 लोकसभा सीटें आरक्षित
|तमिलनाडु
|20.0%
|39 में से 7 सीटें आरक्षित
|राजस्थान
|17.8%
|25 में से 4 सीटें आरक्षित
|बिहार
|15.9%
|40 में से 6 सीटें आरक्षित
चुनावी प्रतिनिधित्व (लोकसभा)
-आरक्षित सीटें: भारत की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं.
सामान्य सीटों पर प्रभाव: आरक्षित सीटों के अलावा लगभग 100 से अधिक सामान्य लोकसभा क्षेत्रों में भी दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं.
साफ है कि देश में SC, ST और OBC वोट किसी भी पार्टी को सत्तासीन कर सकती है तो वहीं सत्ता से बेदखल करने में भी सक्षम है. ऐसे में कांग्रेस का इन वोटर्स पर फोकस सोची-समझी रणनीति है.