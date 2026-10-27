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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMatrize Survey: PM मोदी पर खरगे का विवादित बयान, लोगों ने कहा- ‘गरिमा और सनातन संस्कृति’ का है अपमान

Matrize Survey: PM मोदी पर खरगे का विवादित बयान, लोगों ने कहा- ‘गरिमा और सनातन संस्कृति’ का है अपमान

लोगों से पूछा गया कि क्या खरगे का प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिया गया बयान वैचारिक दिवालियापन और कांग्रेस की हताशा को जाहिर करता है? इसके जवाब में 54 प्रतिशत लोगों ने हां कहा, जबकि 24 प्रतिशत ने नहीं में जवाब दिया.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 06:50 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हाल ही में दिए गए विवादित बयान को लोगों ने गरिमा और सनातन संस्कृति का अपमान बताया है. मैट्रिज के सर्वे में लोगों ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया है. सर्वे के दौरान 68 प्रतिशत लोगों ने खरगे के बयान को प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताया, जबकि 25 प्रतिशत लोगों ने इस पर आपत्ति जताई. वहीं, 6 प्रतिशत लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी.

मैट्रिज की ओर से 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक किए गए इस सर्वे में 5,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई. इसमें लोगों से पूछा गया कि क्या खरगे का प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिया गया बयान वैचारिक दिवालियापन और कांग्रेस की हताशा को जाहिर करता है? इसके जवाब में 54 प्रतिशत लोगों ने हां कहा, जबकि 24 प्रतिशत ने नहीं में जवाब दिया. वहीं, 11 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है.

खरगे के बयान के खिलाफ लोग

सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या खरगे का प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिया गया बयान सनातन संस्कृति और भारतीय मूल्यों के प्रति असम्मान को दर्शाता है? इसके जवाब में 72 प्रतिशत लोगों ने हां कहा, जबकि 23 प्रतिशत लोगों ने नहीं में जवाब दिया.

जब लोगों से पूछा गया कि क्या मल्लिकार्जुन खरगे जानबूझकर इस तरह के व्यक्तिगत और अपमानजनक बयान देते हैं, तो 61 प्रतिशत लोगों ने हां कहा, जबकि 31 प्रतिशत ने इससे असहमति जताई. वहीं, 8 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है.

सनातन संस्कृति का अपमान

सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या ऐसे बयानों से कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंच रहा है? इसके जवाब में 63 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इससे कांग्रेस की छवि को काफी नुकसान पहुंचता है. वहीं, 7 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इससे थोड़ा-बहुत नुकसान होता है, जबकि 5 प्रतिशत लोगों ने इस सवाल पर अपनी राय नहीं दी. इसके अलावा, लोगों से पूछा गया कि क्या बीजेपी को खरगे के बयान का राजनीतिक फायदा उठाना चाहिए?

इसके जवाब में 61 प्रतिशत लोगों ने हां कहा, जबकि 24 प्रतिशत ने नहीं में जवाब दिया. वहीं, 15 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है. सर्वे में यह सवाल भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से बार-बार दिए जाने वाले विवादित बयानों को वे किस नजरिए से देखते हैं? इसके जवाब में 18 प्रतिशत लोगों ने कहा कि ऐसे बयान बिल्कुल सही हैं, जबकि 52 प्रतिशत लोगों ने इन्हें गलत करार दिया. वहीं, 19 प्रतिशत लोगों ने कहा कि ऐसे बयान केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए दिए जाते हैं.

सर्वे के नतीजों के मुताबिक, अधिकतर लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान के खिलाफ अपनी राय जाहिर की. उन्होंने इसे सनातन संस्कृति और भारतीय मूल्यों के प्रति असम्मान से जोड़कर देखा.

 

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
: Mallikarjun Kharge
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