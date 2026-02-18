हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकौन हैं राजेश कुमार पांडे? गोरखपुर का लाल संभालेगा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक की कमान

कौन हैं राजेश कुमार पांडे? गोरखपुर का लाल संभालेगा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक की कमान

उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधन पद की जिम्मेदारी राजेश कुमार पांडे को सौंपी गई है. वह 1989 बैच के अधिकारी हैं. गोरखपुर के रहने वाले पांडे ने आईआईटी दिल्ली से M.Tech किया.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 18 Feb 2026 09:17 PM (IST)
Preferred Sources

राजेश कुमार पांडे उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधन बने हैं. मंगलवार (18 फरवरी) को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना पदभार संभाल लिया. पांडे 
भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग सेवा (IRSSE) के 1989 बैच के अधिकारी हैं.

गोरखपुर के रहने वाले, IIT दिल्ली से किया M.Tech

राजेश कुमार पांडे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं. उनके पास अपने पद से जुड़ा हुआ लंबा अनुभव है. पांडे ने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. (B.E.) की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से M.Tech किया.

विभाग में संभाले कई अहम पद

भारतीय रेलवे में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बरौनी में असिस्टेंट सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर के रूप में की थी. तब से, उन्होंने रेलवे नेटवर्क में कई हाई लेवल भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दी हैं. आरडीएसओ (RDSO) में निरीक्षण निदेशक के रूप में उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटकॉल में सुधार किया. पूर्व-मध्य रेलवे में वह समस्तीपुर मंडल में अपर मंडल रेल प्रबंधक और पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में मंडल रेल प्रबंधक (DRM) के रूप में काम कर चुके हैं.

इसके बाद पश्चिम रेलवे में कई अलग अलग पदों पर काम किया, खास तौर से मुंबई सब अर्बन सेक्शन में 'एक्सल काउंटर' की स्थापना का नेतृत्व किया जिससे कि मानसून के दौरान सेवाएं प्रभावित न हों. उनको रेलवे के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाने के लिए पहचाना जाता है. डीआरएम रहते उन्होंने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

'कवच' (Kavach) के विकास में खास रोल

राजेश कुमार पांडे ने भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, 'कवच' (Kavach) के विकास और इसके कार्यान्वयन में भी खास रोल निभाया है. हाल ही में, रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य (सिग्नल) के रूप में काम करते हुए, उन्होंने 400 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर 'कवच' की स्थापना की सफलतापूर्वक निगरानी की थी, जिससे रेल सुरक्षा में भी काफी मदद मिलेगी.

तैयार किया उत्तर रेलवे का विजन

राजेश कुमार पांडे ने कार्यभार संभालते ही उत्तर रेलवे के लिए विजन भी तैयार कर लिये हैं. उत्तर रेलवे की कमान संभालते ही पांडे ने उत्तर रेलवे जोन को हाईटेक बनाने और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के मकसद से रणनीतिक प्राथमिकताओं का ड्रॉफ्ट तैयार किया है. विजन के तहत परिचालन में संरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए संरक्षा सर्वोपरि रखा गया है. इसके बाद (पंचुअलिटी) सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण को अहम बताया है. साथ ही बुनियादी ढांचा को मजबूत करना और गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए रेलवे बुनियादी ढांचे का तेज़ गति से विकास करना है.

Published at : 18 Feb 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
Northern Railway Railway News Indian Railway News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन हैं राजेश कुमार पांडे? गोरखपुर का लाल संभालेगा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक की कमान
कौन हैं राजेश कुमार पांडे? गोरखपुर का लाल संभालेगा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक की कमान
इंडिया
AI समिट के बीच बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था, दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम, रेंगते दिखे वाहन
AI समिट के बीच बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था, दिल्ली की सड़कों पर लगा जाम, रेंगते दिखे वाहन
इंडिया
दिल वाला कनेक्शन! मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं...'
दिल वाला कनेक्शन! मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं...'
इंडिया
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
क्रिकेट
13 छक्के, 11 चौके, 220 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने ठोका तूफानी अर्धशतक, हार्दिक भी चमके, भारत ने बनाए 190
13 छक्के, 11 चौके, 220 के स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बनाए 190
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget